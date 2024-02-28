إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية

إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية
التاريخ
2/28/2024 3:11:01 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اطلقت صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في إصبع الجليل .
وأفاد مراسل الجزيرة بدوي صفارات الإنذار في كريات شمونة وإصبع الجليل للمرة الثانية منذ صباح اليوم الأربعاء، مشيرا إلى إطلاق رشقة صاروخية ثانية من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى وإصبع الجليل.
MENAFN28022024000208011052ID1107909902
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.