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إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية

2/28/2024 3:11:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اطلقت صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في إصبع الجليل .

وأفاد مراسل الجزيرة بدوي صفارات الإنذار في كريات شمونة وإصبع الجليل للمرة الثانية منذ صباح اليوم الأربعاء، مشيرا إلى إطلاق رشقة صاروخية ثانية من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى وإصبع الجليل.


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