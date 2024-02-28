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السوق المركزي .. 15 قرشا كيلو البندورة و 70 قرشا كيلو الخيار الأربعاء

2/28/2024 3:11:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقر سعر البندورة في السوق المركزي للخضار اليوم الأربعاء بين 8 و 15 قرشا للكيلو، في حين ارتفع سعر الخيار بفارق 10 قروش عن يوم أمس، حيث بلغ سعر الكيلو بين 50 و 70 قرشا.
ووفقا للنشرة اليومية الصادرة عن سوق الخضار المركزي، التي ترصد أسعار البيع في السوق، فإن غالبية أسعار وكميات أصناف الخضار الأخرى استقرت.
وبلغت الكميات الاجمالية من الخضار والفواكه الواردة الى ساحات السوق اليوم 3181.375 طن بينما بلغت الكميات الواردة الى ساحة الصادرات بالسوق 819.792 طن













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