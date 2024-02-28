السوق المركزي .. 15 قرشا كيلو البندورة و 70 قرشا كيلو الخيار الأربعاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استقر سعر البندورة في السوق المركزي للخضار اليوم الأربعاء بين 8 و 15 قرشا للكيلو، في حين ارتفع سعر الخيار بفارق 10 قروش عن يوم أمس، حيث بلغ سعر الكيلو بين 50 و 70 قرشا.
ووفقا للنشرة اليومية الصادرة عن سوق الخضار المركزي، التي ترصد أسعار البيع في السوق، فإن غالبية أسعار وكميات أصناف الخضار الأخرى استقرت.
وبلغت الكميات الاجمالية من الخضار والفواكه الواردة الى ساحات السوق اليوم 3181.375 طن بينما بلغت الكميات الواردة الى ساحة الصادرات بالسوق 819.792 طن
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