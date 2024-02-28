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التربية: الكتب المدرسية لا تصدر عبر مواقع التواصل ولا تُجاز إلا بعد صدور الموافقات الرسمية

2/28/2024 3:11:00 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رصد
أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم الشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة أن الوزارة غير مسؤولة عن أي كتاب مدرسي ما لم يحصل على الموافقات الرسمية وإرساله للميدان عبر طباعته ونشره إلكترونيا عبر موقعها الرسمي.
وقال العجارمة اليوم الأربعاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن الكتب التي تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي لم تصدر عن الوزارة ولا عن المركز الوطني للمناهج، لافتا إلى أن المركز الوطني للمناهج يقوم بوضع الاطار العام للمناهج ومن ثم يرسل المناهج الجديدة إلى مجلس التربية وهو مجلس مصغر من أهل الاختصاص في المبحث ذاته وفي حال الموافقة عليها يتم نشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة وإرسالها للطباعة وتوزيعه على المدارس.
ودعا أولياء الأمور والطلاب إلى عدم الالتفات إلى ما ينشر على منصات التواصل الاجتماعي واعتماد ما ينشر فقط بشكل رسمي عن الوزارة.
وعن تصنيف طلبة الصف التاسع خلال الفترة القادمة أشار العجارمة إلى أن الوزارة قامت قبل 10 أيام بنشر استفتاء أولي لتحديد المسار الذي سيسلكه الطالب وشارك فيه نحو 34 ألف طالب وطالبة من طلبة الصف التاسع، مع بث مواد توعوية من شأنها اطلاع الطلبة على التخصصات المتوفرة ومدى الحاجة إليها في سوق العمل.
وتابع أن الوزارة ستقوم باستقبال طلبات تصنيف الطلاب مع نهاية الفصل الدراسي على أن يتم توزيع الطلاب إلى مسارين الأول أكاديمي والثاني مهني ويضم 10 تخصصات في التعليم المهني.


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