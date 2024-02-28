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الضمان يقرر شمول عامل توفي في حادث عمل بأثر رجعي

2/28/2024 3:11:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن لجنة شؤون الضمان اتخذت قرارها بشمول عامل متوفى بأحكام قانونها وقبولها للتظلم الذي تقدم به ورثة المرحوم حول إلغاء قرارها السابق بعدم شموله، الأمر الذي سيؤهل ورثته السير بإجراءات الحصول على راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل.
وبينت المؤسسة أن العامل الذي كان يعمل في تمديدات الكهرباء توفي في حادث عمل لدى إحدى شركات المقاولات المتعاقدة مع أحد المولات التجارية في عمان، ولم يكن مشمولاً بالضمان لدى هذه المنشأة، وتقدم ورثته بشكوى للمؤسسة وتم زيارة المنشأة من قبل مديرية تفتيش إدارة فرع ضمان شمال عمان حيث تم الادعاء من الشركة بأنه لا يعمل لديها وإنما لدى مقاول من الباطن ولهذا صدر القرار الأولي من المؤسسة بعدم شموله بأحكام القانون كون المقاول من الباطن ليس لديه سجل تجاري وغير مشمول بالضمان.
وأشارت المؤسسة إلى أن التحقيقات القضائية أظهرت أن المؤمن عليه كان عاملاً لدى شركة المقاولات وليس لدى مقاول من الباطن كما تم الادعاء، واتضح أن هناك اتفاق بين المقاول المفترض من الباطن والمنشأة وذلك لغايات عدم شمول العامل وعدم تحميل صاحب العمل المسؤولية، ونتيجة لهذه التحقيقات تم قبول التظلم من ورثة العامل المتوفى واعتباره عاملاً في المنشأة، مما سيترتب عليه استحقاق ورثته راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل وسيتم تحويل القرار بعد إبلاغ الورثة إلى فرع الضمان المعني لاستكمال إجراءات الشمول تمهيداً للسير بإجراءات تخصيص الراتب وحسب الأصول.
وأكدت المؤسسة أن التهرب من شمول أي عامل في الضمان، أو عدم شموله على أساس أجره الحقيقي وعن كامل مدة عمله، وهو ما يسمى بظاهرة التهرب التأميني، الذي يحمل آثاراً خطيرة على المجتمع والأفراد، حيث تؤثر هذه الظاهرة سلباً في الأمن الاجتماعي والاقتصادي؛ كونها تحول دون تمكين الدولة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية على صعيد حماية الإنسان، وتقود إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق، وزيادة جيوب الفقر في المجتمع؛ نتيجة خروج أشخاص من سوق العمل دون الحصول على رواتب تقاعدية، مشيرةً إلى أن الضمان الاجتماعي الشامل هو ما تسعى إليه المؤسسة، وانها ستواجه كافة حالات التهرب من الشمول بقوة القانون ووعي العاملين.
وأهابت المؤسسة بكل منْ يلتحق بسوق العمل أردنياً كان أو غير أردني لدى أي من القطاعات الاقتصادية بضرورة التحقق من شموله بالضمان الاجتماعي، مؤكدة أن الحق بالضمان حق إنساني وقانوني وعمّالي أصيل، مضيفةً أنها تتلقى وبصورة يومية شكاوى من عاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية تتعلق بعدم التزام المنشآت التي يعملون لديها بإشراكهم بالضمان، وتقوم بالتحقق من خلال إدارة التفتيش لديها ومديريات التفتيش بفروعها من هذا الأمر وشمول العاملين في حال انطبقت عليهم شروط الشمول.
وأكّدت المؤسسة بأن مظلة الضمان هي المظلة الأوسع للحماية الاجتماعية في المملكة وأنها الملاذ الآمن للقوى العاملة، مبينة أن مؤسسة الضمان تفتح ذراعيها للجميع باعتبارها مؤسسة العامل والمواطن وأن كافة قنواتها متاحة لتلقي أي استفسارات أو شكاوى تتعلق بعدم شمول العاملين بمظلتها.













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