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فأر يتسبب بإيقاف طائرة عن العمل في سريلانكا

2/28/2024 3:11:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام ، بأن فأراً تسبب بإيقاف إحدى الطائرات السريلانكية من طراز“إيرباص” لمدة ثلاثة أيام، ما أدى لتأخير عدد كبير من رحلاتها.
وتم رصد الفأر لدى محاولته الاستفادة من رحلة للخطوط الجوية السريلانكية من مدينة لاهور الباكستانية.


ما اضطر الشركة إلى التحقق بعناية من أن الحيوان لم يقضم مكونات حساسة في الطائرة.


وبحسب مسؤول في شركة الطيران، استأنفت الطائرة رحلاتها، لكنّ التأخير أثّر على مواعيد رحلات أخرى.


وقال المسؤول إن الطائرة توقفت لمدة ثلاثة أيام في كولومبو.


ولم تتمكن من العودة إلى الأجواء قبل التأكد من العثور على الجرذ النافق.

لبنان 24

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