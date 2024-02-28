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القضاة يترأس اجتماع مدراء عامي الجمارك في إقليم شمال افريقيا والشرق الأدنى والأوسط

2/28/2024 3:11:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ترأس مدير عام دائرة الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة، بصفته الممثل الإقليمي ونائب رئيس مجلس التعاون الجمركي لمنظمة الجمارك العالمية، الاجتماع 59 لمدراء عامي الجمارك في إقليم شمال افريقيا والشرق الأدنى والأوسط والذي انعقد أمس الثلاثاء في مقر جامعة الدول العربية.
وركّز الاجتماع، الذي حضره الأمين العام الجديد لمنظمة الجمارك العالمية السيد إيان سوندرز على خطة التحديث التي تمثّل أحد أبرز التوجهات الإصلاحية التي يجري تنفيذها في منظمة الجمارك العالمية، بهدف إحداث تغيرات جذرية في داخل الهيكل التنظيمي للمنظمة، والتعامل مع عدد من التحديات التي تواجهها المنظمة، لا سيما في نطاقات التمويل والحفاظ على منهجية عمل المنظمة بعيداً عن التسيّس.
وأكّد القضاة، خلال الاجتماع بحضور مدراء عامين جمارك في دول الإقليم، ضرورة تحقيق التوافق وتوحيد الرؤى بين أعضاء المنظمة حيال القضايا التي من شأنها تعزيز مكانة المنظمة والنهوض بها وتعزيز عناصر التعاون والتنسيق المستمر بين الأعضاء، وكذلك تفعيل وإبراز دور الإقليم في نشاطات التحديث الجارية حاليا في المنظمة.
وأشار إلى استعداد المكتب الإقليمي للقيام بدورٍ فاعل في هذا المجال، عبر تعزيز التعاون بين الأعضاء والأمانة العامة للمنظمة الجمارك العالمية، مشدداً على أهمية طبيعة وشكل العلاقة المطلوبة بين المكتب الإقليمي والهيئات الإقليمية الأخرى العاملة في الإقليم والتابعة لمنظمة الجمارك العالمية، مثل مكاتب تبادل المعلومات في الرباط والرياض ومكتب بناء المقدرة في أبو ظبي وغيرها من الهيئات.
وقد عرض مدراء عامون للجمارك وجهات نظر دولهم حيال القضايا المطروحة على جدول أعمال الاجتماع، الذي شهد نقاشاً بناءً حول بنودٍ ذات أهمية، لا سيما أن المكتب الإقليمي يحرص على تشجيع وتعزيز الروابط بين الدول الأعضاء وتبادل الخبرات، وبما يحقق ثمار التعاون والتكامل بين دوائر وأجهزة الجمارك بين الدول الأعضاء.
يُشار إلى أن هذا الاجتماع الدوري الأول الذي يعقده الإقليم سنويا لمنظمة الجمارك العالمية بعد انتخاب أمينها العام الجديد، فيما يعقد اجتماع دوريٍ ثانٍ تشاوري للإقليم في مقر المنظمة في العاصمة البلجيكية بروكسل في حزيران من كل عام تزامنا مع دورات لجنة السياسات والمجلس في المنظمة.

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