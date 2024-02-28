إصابتان بشظايا الرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في مدينة قلقيلية

MENAFN - Al Wakeel News)أصيب شابان، صباح اليوم الأربعاء، بشظايا الرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام مدينة قلقيلية.



وقالت مصادر لـ "وفا " ، إن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، تخللها إطلاق الرصاص، وقنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى إصابة شابين بشظايا الرصاص الحي في اليد، جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث وُصفت إصابتهما بالمتوسطة.



وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات داهمت عددا من منازل المواطنين الفلسطينيين وفتشتها.

