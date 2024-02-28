تشيلسي يتلقى ضربة موجعة بسبب مهاجمه الفرنسي نكونكو

MENAFN - Amman Net) أعلن مدرب نادي تشيلسي، ماوريسيو بوكيتينو، تعرض مهاجمه الفرنسي كريستوفر نكونكو لإصابة جديدة، دون أن يوضح نوع الإصابة.

وقال بوكيتينو في مؤتمر صحفي عشية مواجهة ليدز يونايتد من المستوى الثاني في ثمن نهائي كأس إنجلترا: "سمعنا أمس (الاثنين) أن نكونكو مصاب. ولا نعرف متى تعرض للإصابة".

وعن فترة غيابه، قل المدرب الأرجنتيني إنه سيغيب "ثلاثة أو أربعة أسابيع": "نأمل ألا يتخطى هذه الفترة".

وكان اللاعب البالغ 26 سنة قد شارك مع فريقه في الشوط الثاني من نهائي كأس الرابطة التي خسرها فريق غرب لندن الأحد ضد ليفربول (0-1) بعد التمديد، وخاض أقل من ساعة.

ولم يستهل المهاجم مغامرته مع تشيلسي سوى في كانون الأول/ ديسمبر، بعد قدومه بصفقة ضخمة الصيف الماضي من لايبزيغ الألماني، بسبب إصابة قوية في ركبته قبل انطلاق الموسم. تلتها إصابة في الورك أبعدته عن الملاعب في كانون الثاني/ يناير.