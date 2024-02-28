تشيلسي يتلقى ضربة موجعة بسبب مهاجمه الفرنسي نكونكو

(MENAFN
- Amman Net) أعلن مدرب نادي تشيلسي، ماوريسيو بوكيتينو، تعرض مهاجمه الفرنسي كريستوفر نكونكو لإصابة جديدة، دون أن يوضح نوع الإصابة.
وقال بوكيتينو في مؤتمر صحفي عشية مواجهة ليدز يونايتد من المستوى الثاني في ثمن نهائي كأس إنجلترا: "سمعنا أمس (الاثنين) أن نكونكو مصاب. ولا نعرف متى تعرض للإصابة".
وعن فترة غيابه، قل المدرب الأرجنتيني إنه سيغيب "ثلاثة أو أربعة أسابيع": "نأمل ألا يتخطى هذه الفترة".
وكان اللاعب البالغ 26 سنة قد شارك مع فريقه في الشوط الثاني من نهائي كأس الرابطة التي خسرها فريق غرب لندن الأحد ضد ليفربول (0-1) بعد التمديد، وخاض أقل من ساعة.
ولم يستهل المهاجم مغامرته مع تشيلسي سوى في كانون الأول/ ديسمبر، بعد قدومه بصفقة ضخمة الصيف الماضي من لايبزيغ الألماني، بسبب إصابة قوية في ركبته قبل انطلاق الموسم. تلتها إصابة في الورك أبعدته عن الملاعب في كانون الثاني/ يناير.
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