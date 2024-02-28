آخر مهلة للاعتراض على نقاط المنح والقروض.. تعرف

(MENAFN
- Amman Net) أكدت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، بأن آخر موعد لتقديم الاعتراضات الإلكترونية على النقاط المحتسبة، للطلبة المتقدمين بطلبات للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023- 2024 في تمام الساعة 12 ظهر الأربعاء.
وأوضحت الوزارة بأنه لن يتم السماح بتقديم أي اعتراض بعد هذا التاريخ.
وأضافت أنه و حرصاً منها على مصلحة الطلبة، فإنه سيتم التمديد فقط لتقديم حالتين إنسانيتين الأولى حالة إصابة الطالب أو رب الأسرة بمرض مزمن ضمن الأمراض المعلنة على موقع مديرية البعثات، فيما الحالة الثانية إصابة الطالب أو رب الأسرة بعجز تصل نسبته 60% فأكثر.
ولفتت الوزارة إلى أن برمجية الاعتراضات الإلكترونية ستستمر بالسماح للطلبة بالتقديم وتحميل تقرير اللجنة اللوائية وذلك حتى تنتهي المديرية من معالجة جميع الاعتراضات الأخرى وصولاً إلى معالجة الحالات الإنسانية، حيث سيتم إغلاق الرابط مباشرةً.
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