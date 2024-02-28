الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات ودمرت بنى تحتية في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات اعتقلت كلا من، احمد جمال شنايطه (44 عاماً) من بلدة العُبيدية، ومحمد عبد الوحش (35عامًا) من بلدة زعترة، وصامد محمد الحوراني (26 عاما) من مدينة بيت ساحور شرقا، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

فيما اقتحمت قوات أخرى بلدة بيت فجار وداهمت منازل وفتشتها واعتقلت، محمود علي ثوابته (35 عاماً)، ومعاذ سليمان طقاطقة (26 عاماً)، وهشام هاشم ثوابته (54عاماً)، واشرف مشرف ديرية (35عاماً).

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال داهمت بيت عزاء الشهيد احمد الوحش في بلدة زعترة ودمرت محتوياته.

وفي جنين، أصيب شاب بجروح متوسطة جراء عملية قصف من طائرة مسيرة في الحي الشرقي، بالقرب من ديوان الـ السعدي، وجرى نقله إلى احد المشافي في جنين، بينما احتجزت قوات الاحتلال متطوعا في الاسعاف، واعتقلت الشاب محمد الكنار من مخيم جنين قبل الانسحاب من المدينة ومخيمها.

كما وشرعت جرافات الاحتلال بعملية تدمير للبنية التحتية في محيط مدرسة الوكالة ودوار العودة وشارعي الشهيدة شيرين أبو عاقلة، والزهراء، بينما تمركز جنود القناصة على اسطح عدد من المنازل وبداخلها.

ودمرت قوات الاحتلال خلال عمليتها في المخيم عددا من المركبات، وأسوار المنازل، وسط اندلاع مواجهات مع المواطنين في الحي الشرقي من المخيم.

وفي رام الله،

اقتحمت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عبوين، واعتقلت المواطنين وليد حسين القبيسي، ومجدي حسين القبيسي، واستولت على مركبته الخاصة.

فيما اعتقل الشاب أحمد ضرغام أبو رمضان، من منزله في ضاحية الريحان شمال رام الله.



