الإحصاء: ارتفاع حاد في أسعار المنتج بنسبة 5.51% الشهر الماضي

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- أظهرت بيانات رسمية، صدرت اليوم الأربعاء، ارتفاعا حادا في أسعار المنتج خلال شهر كانون الثاني الماضي، بنسبة 5.51%، مقارنة بالشهر الذي سبقهأ، إذ بلغ الرقم القياسي العام 134.09، مقارنة ب 127.09 خلال شهر كانون الأول.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً سجل ارتفاعا حادا نسبته 6.10%، إذ بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 136.48 خلال شهر كانون الثاني 2024 مقارنة ب 128.63 خلال شهر كانون الأول 2023.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة انخفاضاً مقداره 0.82%، إذ بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 111.81، مقارنة بـ112.74 خلال شهر كانون الأول 2023.

وسجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ارتفاعاً حاداً نسبته 13.02%، إذ تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك نتيجة للارتفاع الحاد في أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 20.44%، إذ بلغ متوسط سعر كل من: الزهرة 4.49 شيقل/كغم، والملفوف الأبيض 2.82 شيقل/كغم، وخيار البيوت البلاستيكية 4.00 شواقل/كغم، والفلفل الأخضر الحار 3.69 شيقل/كغم، والفلفل الحلو 3.08 شيقل/كغم، والفاصولياء 5.19 شيقل/كغم، والبصل الجاف 9.63 شيقل/كغم، والباذنجان العجمي 5.16 شيقل/كغم، والسبانخ 3.28 شيقل/كغم، والبقدونس 7.46 شيقل/كغم، والفول الأخضر البلدي 5.56 شيقل/كغم، والثوم الجاف 21.77 شيقل/كغم.

وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة ارتفاعاً حاداً نسبته 7.23%، إذ بلغ متوسط سعر كل من: البرتقال 6.72 شيقل/كغم، والكلمنتينا 5.66 شيقل/كغم، والبوملي 5.64 شيقل/كغم، والليمون 2.59 شيقل/كغم، والتوت الأرضي 3.77 شيقل/كغم.

كما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني ارتفاعاً حاداً نسبته 4.54%، إذ بلغ متوسط سعر العجل البلدي الحي 19.22 شيقل/كغم، والخروف البلدي الحي 33.56 شيقل/كغم، والدجاج اللاحم الحي الكبير 13.60 شيقل/كغم، على الرغم من انخفاض متوسط سعر البيض الطازج إلى 21.04 شيقل/2كغم، ومتوسط سعر الماعز البلدي الحي إلى 27.04 شيقل/كغم.

وسجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 1.48% خلال شهر كانون الثاني 2024 مقارنة بشهر كانون الأول 2023، إذ تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج.

كما سجلت أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 1.20%، إذ تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة التالية: صناعة منتجات مطاحن الحبوب بنسبة 17.64%؛ وذلك لارتفاع أسعار الطحين في قطاع غزة نظراً إلى العدوان الإسرائيلي وشح الكميات المتوفرة منه، وتجهيز وحفظ اللحوم بنسبة 1.24%، وتجهيز وحفظ الفواكه والمكسرات والخضراوات بنسبة 1.22%، على الرغم من انخفاض أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة التالية: صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية بمقدار 2.90%، وصناعة منتجات المخابز بمقدار 1.68%.

في حين سجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر استقراراً خلال شهر كانون الثاني 2024، إذ استقر الرقم القياسي عند 102.46، إذ تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج.

بينما سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 0.19%، إذ تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.