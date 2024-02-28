عددها أكثر من السكان .. قرية يعيش البشر والثعابين فيها تحت سقف واحد

من بين العديد من المفاهيم الخاطئة القوية عن الهند التي يتبناها العالم الغربي أنها مكان لسحرة الثعابين. في حين أن الكثيرين لا يتفقوا تمامًا مع هذا الوصف، فإن زيارة قرية شيتفال الصغيرة هذه، المعروفة باسم أرض الأفاعي قد تقنعك بالاختلاف، جزئيًا على الأقل، وفقًا لموقع news18.

كل قرية صغيرة في الهند لها تقاليدها وألوانها وقصتها لترويها، لكن قرية شيتفال هي على الأرجح أغرب قرية ربما سمعت عنها على الإطلاق. تقع القرية الصغيرة الفريدة من نوعها على بعد 200 كيلومتر تقريبًا من بيون في منطقة سولابور بولاية ماهاراشترا، وفقا للمصري اليوم.

كل منزل به ثعبان في هذه القرية. الزواحف موجودة في كل مكان في المدينة، ويتم التعامل معها كما لو كانت من العائلة.

لا يعشق السكان الثعابين فحسب، بل يتم منحها أيضًا إقامة دائمة هنا. الأفاعي، مثل أي فرد آخر من أفراد الأسرة، لها الحق في التجول في جميع أنحاء المنزل. كما يُسمح لهذه الثعابين بالتحرك بحرية في جميع أنحاء القرية، تمامًا مثل أي شخص آخر.

تعيش الثعابين في هذه القرية وستجدها في كل منزل. يتم التعامل مع الثعابين بعناية فائقة ويتم إطعامها من قبل القرويين. ولهم مكان معين في المنزل.

وعدد الثعابين في القرية يفوق عدد السكان. حيث يلعب الأطفال معها، ويأخذونها أيضًا إلى المدرسة، ولم يلدغ أحد من قبل أحد في القرية. ويعتبر سكان قرية شيتفال الثعابين حيوانات أليفة ولا أحد يخاف منها.

في الواقع، قام القرويون بعمل ركن خاص في منازلهم خاصة للكوبرا، حيث يمكنها القدوم والعيش في أي وقت. حتى عند بناء منزل جديد، يقوم القرويون بتضمين ركن مخصص للثعابين حيث يمكنهم الذهاب والعبادة أو تقديم الحليب، ويُطلق على هذه الزاوية الخاصة من المنزل اسم Devasthanam.



