(MENAFN
) في خطوة تهدف إلى تثبيت الأسعار وسط الطلب المتزايد من المستهلكين والمزارعين، أعلنت روسيا عن فرض حظر لمدة ستة أشهر على تصدير البنزين، والذي يبدأ من الأول من مارس, ويهدف هذا القرار إلى تفادي نقص محتمل وتمكين صيانة المصافي، مما يظهر التزام الحكومة بضمان الاستقرار في ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم.
كما تم الإعلان عن الحظر أولاً من قبل المجلس الروسي للأعمال، وتم تأكيده لاحقًا من قبل المتحدث باسم نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الذي يشغل أيضًا منصب مساعد الرئيس فلاديمير بوتين في قطاع الطاقة, وقد وافق رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين على مقترح نوفاك في رسالة مؤرخة في 21 فبراير.
كذلك أبرزت مقترحات نوفاك ضرورة التعامل مع الطلب الزائد على المنتجات البترولية من خلال اتخاذ تدابير لتثبيت الأسعار داخلياً, ونظرًا لأن صادرات روسيا من النفط ومنتجات البترول تشكل جزءًا كبيرًا من صادراتها الإجمالية وتعد مصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية، فإن الحفاظ على الاستقرار في هذا القطاع أمر حيوي.
في حين يؤكد التعاون بين الكرملين والسعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، على الجهود الواسعة النطاق ضمن تحالف أوبك+ لإدارة أسعار النفط العالمية, ويركز هذا التحالف، الذي يضم منظمة أوبك وحلفاءها الرئيسيين، على تنسيق مستويات الإنتاج لدعم استقرار الأسعار، مما يؤكد على ارتباط سوق النفط العالمية وأهمية التعاون بين الدول الرئيسية المنتجة للنفط.
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