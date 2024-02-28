الدولار يتراجع في ظل عدم اليقين، الين يصعد بينما يرتفع البيتكوين في جلسات التداول الآسيوية

(MENAFN
) تعرض الدولار للتباين يوم الثلاثاء الموافق 27 شباط, في انتظار البيانات الرئيسية التي يمكن أن تلقي الضوء على المسار المستقبلي لسياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي, وفي الوقت نفسه، تعززت الين بعد أن تجاوزت بيانات التضخم هدف بنك اليابان المركزي، مما أدى إلى التكهن بأن البنك المركزي قد يعيد النظر في سياسته النقدية فائقة الاسترخاء بحلول أبريل.
كما تجاوز التضخم في أسعار المستهلكين في اليابان التوقعات، مما أثار آمال بين بعض التجار بأن بنك اليابان قد يبدأ في تقليص تدابيره التي تهدف إلى التيسير النقدي, ونتيجة لذلك، ارتفع الين بنسبة 0.35 في المئة مقابل الدولار، حيث بلغت سعر الصرف 150.18 ين للدولار, وقد شكل هذا تباينًا مع منتصف فبراير عندما ارتفع الدولار إلى 150.88 ين، أعلى مستوى له مقابل العملة اليابانية منذ 16 نوفمبر.
كذلك شهد البتكوين ارتفاعًا إلى أعلى مستوى لها في عامين خلال جلسات التداول الآسيوية، بفعل علامات على عمليات شراء كبيرة من المستثمرين الرئيسيين, وارتفع سعر البتكوين إلى 56،360 دولار في المعاملات الأخيرة، مسجلا 57،036 دولار في بداية جلسة التداول الآسيوية، وهو أعلى مستوى له منذ نهاية عام 2021, وشهد الإثر ارتفاعًا، حيث بلغت 3،232 دولار بعد وصولها إلى 3،275 دولار، أعلى مستوى لها منذ أبريل 2022.
في حين انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية بما في ذلك الين واليورو والجنيه الإسترليني، بنسبة 0.05 في المئة إلى 103.71, وتسلط هذه الحركة الطفيفة الضوء على التباين السائد في أسواق العملات بينما ينتظر المستثمرون مزيدًا من الوضوح بشأن الأوضاع الاقتصادية وسياسات البنوك المركزية، مع توقعات بأن البيانات القادمة ستؤثر على المشهد السوقي وأنشطة التداول.
MENAFN28022024000045015682ID1107909824
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.