ماليزيا تستهدف إتمام صفقة تجارة حرة مع الإمارات العربية المتحدة وتقوية فرص الاستثمار

(MENAFN
) تستهدف ماليزيا إتمام اتفاق تجارة حرة مع دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول نهاية يونيو، وفقًا لتنغكو زافروول عبد العزيز، وزير التجارة الماليزي, ومن المتوقع أن يجذب الاتفاق استثمارات متزايدة من صناديق الثروة الإماراتية إلى ماليزيا, اذ بدأت المفاوضات حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين العام الماضي وهي الآن في مراحلها النهائية.
كما عبر وزير التجارة تنغكو زافروول عن ثقته في التوصل إلى اتفاق خلال مقابلة مع "اقتصاد سكاي نيوز العربية" في اجتماع منظمة التجارة العالمية في أبو ظبي، وأبرز رغبة ماليزيا في جذب الاستثمارات الإماراتية عبر مختلف القطاعات مثل الطاقة والاقتصاد الرقمي والمركبات الكهربائية وصناعة الشرائح الإلكترونية, ويُذكر أن شركة مبادلة للاستثمار، واحدة من صناديق الثروة السيادية في أبو ظبي، لديها استثمارات في ماليزيا بالفعل، مما يمهد الطريق لمزيد من التعاون.
كذلك سعت دولة الإمارات العربية المتحدة بنشاط إلى تحقيق اتفاقات تجارة حرة ثنائية في السنوات الأخيرة لتعزيز الروابط الاقتصادية وتوفير الفوائد المتبادلة, وتشتمل هذه الاتفاقيات عادة على شروط مواتية للاستثمار والقضاء على الرسوم الجمركية التقليدية على السلع والخدمات، مما يخلق بيئة ملائمة لزيادة التجارة.
في حين أكد وزير التجارة تنغكو زافروول إمكانية اتفاق التجارة في تعزيز مكانة ماليزيا كوجهة مفضلة للاستثمارات الإماراتية في آسيا. من خلال استغلال الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، تهدف ماليزيا إلى الاستفادة من الموارد الاقتصادية والفرص الاستثمارية في الإمارات، مما يعزز موقعها كمركز إقليمي للتجارة والتجارة.
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