نفي سعودي لأنباء توقيع محمد صلاح مع ناد بدوري روشن

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشفت تقارير صحفية سعودية، حقيقة الأنباء التي خرجت خلال الساعات الأخيرة حول رحيل النجم المصري محمد صلاح عن صفوف ليفربول، بنهاية الموسم الجاري، صوب أحد أندية دوري روشن السعودي.
وكان أحمد حسام "ميدو" نجم منتخب مصر السابق، أكد أن محمد صلاح وقع عقود انضمامه مع أحد أندية الدوري السعودي، للانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم الجديد.
وبحسب صحيفة "اليوم" السعودية، فإن موقف صلاح لا يبدو واضحًا حتى هذه اللحظة، فيما يتعلق برحيله إلى الدوري السعودي.
وأوضحت الصحيفة أن إدارة ليفربول تتمسك بخدمات نجمها الأول في الوقت الحالي، ولا يوجد أي جديد.
وارتبط اسم صلاح الصيف الماضي بالانضمام إلى صفوف اتحاد جدة السعودي، حيث قدم النادي الملقب بالعميد العديد من العروض المغرية للاعب المصري، لكن ليفربول تمسك باستمراره ورفض رحيله.
وأشارت تقارير إنجليزية في وقت سابق إلى أن محمد صلاح يعد هدفًا رئيسيًا لأندية الدوري السعودي، للتعاقد معه بداية من الموسم الجديد.
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