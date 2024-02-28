نفي سعودي لأنباء توقيع محمد صلاح مع ناد بدوري روشن

كشفت تقارير صحفية سعودية، حقيقة الأنباء التي خرجت خلال الساعات الأخيرة حول رحيل النجم المصري محمد صلاح عن صفوف ليفربول، بنهاية الموسم الجاري، صوب أحد أندية دوري روشن السعودي.

وكان أحمد حسام "ميدو" نجم منتخب مصر السابق، أكد أن محمد صلاح وقع عقود انضمامه مع أحد أندية الدوري السعودي، للانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم الجديد.

وبحسب صحيفة "اليوم" السعودية، فإن موقف صلاح لا يبدو واضحًا حتى هذه اللحظة، فيما يتعلق برحيله إلى الدوري السعودي.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة ليفربول تتمسك بخدمات نجمها الأول في الوقت الحالي، ولا يوجد أي جديد.

وارتبط اسم صلاح الصيف الماضي بالانضمام إلى صفوف اتحاد جدة السعودي، حيث قدم النادي الملقب بالعميد العديد من العروض المغرية للاعب المصري، لكن ليفربول تمسك باستمراره ورفض رحيله.

وأشارت تقارير إنجليزية في وقت سابق إلى أن محمد صلاح يعد هدفًا رئيسيًا لأندية الدوري السعودي، للتعاقد معه بداية من الموسم الجديد.

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