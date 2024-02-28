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وزير الخارجية الأمريكي يشكر الإمارات على المساعدات السخية التي قدمتها لسكان غزة

2/28/2024 2:20:00 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تلقى
سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيا من
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، حيث عبر الوزير الأمريكي عن شكره لسموه على المساعدات الإنسانية السخية التي قدمتها الإمارات لسكان غزة، وأكد أهمية الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في غزة بشكل طارئ وتجنب اتساع رقعة النزاع.

وبحسب بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر ، تلقت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) نسخة منه، فقد
شدد الوزير بلينكن، على
التزام الولايات المتحدة المتواصل بتحقيق السلام الدائم من خلال إقامة دولة فلسطينية مع ضمانات أمنية لإسرائيل.


كما ناقش الوزيران أهمية إنهاء الصراع في السودان دون وقوع مزيد من الأضرار واسعة النطاق في صفوف المدنيين، وأكدا الالتزام المشترك بتحقيق المزيد من الأمن والازدهار في المنطقة، وشددا على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات.

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