رئيس الدولة يمنح محمد بن راشد ومنصور بن زايد وسام «زايد» تقديراً لجهودهما في نجاح تنظيم «COP28»

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كلاً من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، "وسام زايد"، وذلك تقديراً لدور سموهما المحوري في إنجاح تنظيم مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الذي استضافته مؤخراً دولة الإمارات.

وتقديراً لإسهاماتهم في إنجاح المؤتم، منح سموه "وسام الاتحاد"، كلأ من: سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، رئيس اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير لـ"COP28"، وسمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، رئيسة مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس "COP28"، ومعالي محمد عبد الله الجنيبي، رئيس الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الإستراتيجي.

وكرّم صاحب السمو رئيس الدولة، فريق المفاوضين الإماراتيين في "COP28"، بجانب أعضاء مكتب رئاسة المؤتمر بمنحهم أوسمة "زايد الثاني" من الطبقة الأولى.

من جهة أخرى، منح صاحب السمو رئيس الدولة، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، "وسام الاتحاد"، تقديراً للجهود التي بذلتها ودورها في إنجاح استضافة دولة الإمارات "إكسبو دبي 2020".

وهنأ صاحب السمو رئيس الدولة، خلال مراسم التكريم التي جرت في فندق "إرث" في أبوظبي، جميع فرق العمل بنجاح المؤتمر، مشيداً بدورهم في تنظيمه وخروجه بصورة مشرفة تجسد مكانة الدولة في تنظيم مثل هذه الأحداث الدولية، بجانب التوصل إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي الذي شكل نقطة تحول جذري في العمل المناخي العالمي.

وأعرب سموه عن اعتزازه بهذه النماذج من أبناء الوطن وما أظهروه من إمكانات ومهارات تنظيمية وتفاوضية، تطلبت معرفة شاملة ووعياً في مجالات متخصصة في مقدمتها الدبلوماسية والقانونية ذات الصلة وسياسات المناخ والعمل تحت ضغط جداول زمنية مكثفة والتواصل بوضوح وحكمة مع مختلف الثقافات، لتقريب وجهات النظر بين مواقف الأطراف المتباينة، ما أسهم في التوصل إلى إجماع في القرارات والمخرجات بين آراء الأطراف الـ198.

وقال سموه إن نجاح المؤتمر جاء نتيجة التعاون وتضافر جهود مختلف الجهات والمؤسسات والهيئات الوطنية والأفراد كافة، والذي جسد الحرص على تعزيز دور الدولة المحوري العالمي في مواجهة تغير المناخ والعمل العالمي المشترك في هذا المجال الحيوي والإستراتيجي بجانب التزامها الراسخ تجاه تعزيز مفاهيم الاستدامة.

من جانبهم أعرب المكرمون عن اعتزازهم وسعادتهم بتكريم صاحب السمو رئيس الدولة لهم وشكرهم للدعم الذي حظوا به من قبل القيادة الحكيمة في سبيل تسهيل مهامهم خلال المؤتمر.

كما عبروا عن شكرهم لرئاسة مؤتمر "COP28" التي أهلتهم لهذا الدور ومنحتهم فرصة تاريخية لتمثيل الدولة وتحقيق إنجاز يضاف إلى مكتسباتها ويحمل اسمها والمتمثل في "اتفاق الإمارات" في مجال المناخ.

وفي ختام مراسم التكريم التُقطت لصاحب السمو رئيس الدولة الصور التذكارية مع جميع فئات المكرمين وفرق عمل مؤتمر "COP28".

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