محمد بن زايد: الإمارات ماضية في التزامها بالعمل المناخي وبناء الشراكات لما فيه خير الكوكب

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصحبة أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فريق المفاوضين ومكتب رئاسة مؤتمر "كوب28" والمنظمين، وأشادا سموهما بجهودهم وخبراتهم وعملهم الجاد في إنجاح المؤتمر وخروجه بـ "اتفاق الإمارات" التاريخي، وتقديم صورة إيجابية عن الدولة وشعبها إلى العالم.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «استقبلنا، بصحبة أخي محمد بن راشد، فريق المفاوضين ومكتب رئاسة مؤتمر "كوب28" والمنظمين، وأشدنا بجهودهم وخبراتهم وعملهم الجاد في إنجاح المؤتمر وخروجه بـ "اتفاق الإمارات" التاريخي، وتقديم صورة إيجابية عن الدولة وشعبها إلى العالم. الإمارات ماضية في التزامها بالعمل المناخي وبناء الشراكات لما فيه خير الكوكب ومصلحة أجيال المستقبل.»

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز