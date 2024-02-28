جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابطين من لواء غفعاتي وإصابة 7 آخرين بغزة

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، مقتل ضابطين من لواء غفعاتي وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة، إثر تفجير منزل محاصر في حي الزيتون شمال قطاع غزة.

سمح الجيش الإسرائيلي بنشر اسمي الرائد يفتاح شاهار (25 عاما) من موشاف فاران، قائد سرية في كتيبة جفعاتي، والنقيب إيتاي سيف (24 عاما) من روهام، قائد فصيلة في الكتيبة، اللذين قتلا في معارك شمال قطاع غزة.

وقال موقع "واينت" إن الضابطين قتلا خلال عملية للجيش الإسرائيلي في حي الزيتون بمدينة غزة، في انفجار منزل محاصر، حيث أصيب أيضا 7 مقاتلين آخرين بجروح خطيرة في الحادث.

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ بدء المناورة البرية في القطاع في 27 أكتوبر إلى 242، وإلى 582 منذ 7 أكتوبر.

وبلغ عدد الجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في المجمل 2,981، بينهم 465 حالة صعبة.



