أكسيوس: إدارة بايدن هددت إسرائيل بوقف تزويدها بالأسلحة الأمريكية

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي أن إدارة الرئيس جو بايدن هددت إسرائيل بوقف تزويدها بالأسلحة الأمريكية إذا لم توقع رسالة التزام بالقانون الدولي والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ونقل الموقع عن 3 مسؤولين قولهم إن إدارة بايدن منحت إسرائيل مهلة حتى منتصف مارس/ آذار المقبل، للتوقيع على رسالة، قدمتها واشنطن، الثلاثاء، توفر الضمانات المطلوبة.

وأصبحت الضمانات الآن مطلبًا، بموجب مذكرة أصدرها بايدن، في وقت سابق من هذا الشهر. وفي حين أنها لا تخص إسرائيل بالتحديد، إلا أن السياسة الجديدة جاءت بعد أن أعرب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين عن قلقهم بشأن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وأوضح المسؤولون أنه في حال لم توقع إسرائيل الرسالة وتقدم تلك الضمانات فسيتم وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة الأمريكية مؤقتاً.

وتنص مذكرة الأمن القومي، التي نشرت في 8 فبراير، على أنه قبل توريد الأسلحة الأمريكية، يجب على أي دولة أن تقدم للولايات المتحدة "ضمانات كتابية موثوقة" بأنها ستستخدم أياً من هذه الأسلحة وفقا للقانون الإنساني الدولي.

وتشدد أيضا على أن الدولة التي تستخدم الأسلحة الأمريكية في مناطق الصراع يجب أن تقدم "ضمانات مكتوبة موثوقة" بأنها "ستسهل ولن تمنع أو تقيد أو تعرقل بشكل تعسفي مباشر أو غير مباشر، نقل أو تسليم الأسلحة الأمريكية".

وأشار الموقع إلى أن "المسؤولين الأمريكيين أطلعوا، الثلاثاء، نظراءهم الإسرائيليين رسمياً على السياسة الجديدة وأعطوهم مسودة الرسالة التي يحتاجون إلى التوقيع عليها للامتثال لها".