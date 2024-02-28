بعمل متواصل لأكثر من 7 ساعات: الدفاع المدني يسيطر على حريق كبير اندلع في أحد المصانع الحيوية في الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN-
تمكن 15 فريقا من الدفاع المدني، وبمجموع 120 رجل إطفاء وانقاذ، وبخمسة عشر مركبة إطفاء وتزويد مياه وسلم هيدروليكي، من السيطرة على حريق اندلع في مصنع "رويال" في مدينة الخليل.
وقد شكل الحريق تهديدا على السكان المجاورين مما دفع الى اخلائهم احترازيا .
وذكر ضابط الموقع أن المصنع يقع على مساحة 70 دونما تقريبا، ومؤلف من مرافق متعددة ومتلاصقة، وأن الحريق أتى على مساحة اكثر من 30 دونما تحتوي على مستودعات للبضائع والمواد الخام من البلاستيك سريعة الاشتعال.
وقال ضابط الموقع، إن مدير عام الدفاع المدني قد اشرف على عمل
فرق الطوارئ المختلفة، من البلدية والخدمات الطبية والأجهزة الأمنية التي عملت على عمليات الإخلاء وتسهيل حركة مركبات الطوارئ .
واضاف أن عمليات التبريد والسيطرة التامة على الحريق بحاجة إلى وقت إضافي.
ويعتبر هذا المصنع الذي يقع في منطقة بئر حرم الرامة، شمال مدينة الخليل، ركنا أساسيا في الاقتصاد الفلسطيني، وهو واحد من أكبر المصانع في الخليل، ويشغل قرابة ألف عامل، ويتكون من سلسلة من المنشآت المتلاصقة الممتدة على مساحة واسعة من الأرض.
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