بعمل متواصل لأكثر من 7 ساعات: الدفاع المدني يسيطر على حريق كبير اندلع في أحد المصانع الحيوية في الخليل

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل/PNN-تمكن 15 فريقا من الدفاع المدني، وبمجموع 120 رجل إطفاء وانقاذ، وبخمسة عشر مركبة إطفاء وتزويد مياه وسلم هيدروليكي، من السيطرة على حريق اندلع في مصنع "رويال" في مدينة الخليل.

وقد شكل الحريق تهديدا على السكان المجاورين مما دفع الى اخلائهم احترازيا .

وذكر ضابط الموقع أن المصنع يقع على مساحة 70 دونما تقريبا، ومؤلف من مرافق متعددة ومتلاصقة، وأن الحريق أتى على مساحة اكثر من 30 دونما تحتوي على مستودعات للبضائع والمواد الخام من البلاستيك سريعة الاشتعال.

وقال ضابط الموقع، إن مدير عام الدفاع المدني قد اشرف على عمل

فرق الطوارئ المختلفة، من البلدية والخدمات الطبية والأجهزة الأمنية التي عملت على عمليات الإخلاء وتسهيل حركة مركبات الطوارئ .

واضاف أن عمليات التبريد والسيطرة التامة على الحريق بحاجة إلى وقت إضافي.

ويعتبر هذا المصنع الذي يقع في منطقة بئر حرم الرامة، شمال مدينة الخليل، ركنا أساسيا في الاقتصاد الفلسطيني، وهو واحد من أكبر المصانع في الخليل، ويشغل قرابة ألف عامل، ويتكون من سلسلة من المنشآت المتلاصقة الممتدة على مساحة واسعة من الأرض.



