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الرئيس البرازيلي يرد على اتهامه بالحديث عن“المحرقة” لدى انتقاده إسرائيل بشأن غزة

2/28/2024 2:10:02 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) برازيليا/PNN- أكد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، أنه لم يتحدث عن“المحرقة” لدى انتقاده إسرائيل بشأن الحرب في قطاع غزة، مشددا على أن ذلك كان“تفسير” رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتصريحاته.

وقال لولا في حوار مع شبكة“ريدي تي في” تمّ نشر مقتطفات منه الثلاثاء:“لم استخدم كلمة المحرقة... المحرقة كانت تفسيرا من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، ولم تصدر عني”.

وتابع في إشارة إلى نتنياهو:“لم أكن أنتظر أن تفهم الحكومة الإسرائيلية ما قلته لأنني أعرف هذا المواطن منذ زمن. أعرف أيديولوجيته”.

وكان لولا اتهم الدولة العبرية في 18 شباط/ فبراير بارتكاب“إبادة” خلال الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ما أثار أزمة دبلوماسية مع إسرائيل.

وقال لولا في حينه:“ما يحدث في قطاع غزة ليس حربا، إنه إبادة”، مضيفا:“ليست حرب جنود ضد جنود. إنها حرب بين جيش على درجة عالية من الاستعداد، ونساء وأطفال”.

وتابع:“ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني لم يحدث في أي مرحلة أخرى في التاريخ. في الواقع، سبق أن حدث بالفعل حين قرر (الزعيم النازي أدولف) هتلر أن يقتل اليهود”.

وأثارت تلك التصريحات انتقادات لاذعة من قبل المسؤولين في تل أبيب. وأكد وزير الخارجية يسرائيل كاتس أن لولا بات شخصا غير مرغوب فيه في إسرائيل.

وكرر لولا الثلاثاء انتقاده للدولة العبرية، معتبرا أن نتنياهو“ينفذ إبادة ضد النساء والأطفال” في القطاع الفلسطيني المحاصر، مشيرا إلى أن ما يجري فيه هو أمر“تاريخي”.

ورأى أن“الحكومة الإسرائيلية تريد عمليا إزالة الفلسطينيين” من القطاع.

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