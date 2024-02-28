الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيا في الخليل
التاريخ
2/28/2024 2:09:15 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي يطا شرقي الخليل، واعتقلت نحو 19 فلسطينيا ، بالإضافة إلى شنها حملة مداهمات.
كما اعتقلت قوات الاحتلال سبعة فلسطينيين من مناطق مختلفة من بيت لحم
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