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ميزة مرتقبة من انستغرام لجميع المستخدمين

2/28/2024 2:09:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال موقع إنستغرام إنه يعمل على ميزة تتيح للمستخدمين تتبع المواقع الحية لأصدقائهم، على غرار ميزة Snap Map، المنافسة لشركة سناب شات.
وتم اكتشاف هذه الميزة، التي يطلق عليها اسم "خريطة الأصدقاء"، لأول مرة بواسطة أليساندرو بالوزي، وهو مهندس مشهور على الإنترنت يشير إلى ميزات الوسائط الاجتماعية قيد التطوير قبل إطلاقها.


ووفقاً للقطات الشاشة التي شاركها بالوزي، يبدو أن "خريطة الأصدقاء" ستكون مفتوحة للمستخدمين لاختيار ما إذا كانوا يريدون مشاركة موقعهم ومن يشاهده. والخيارات المتاحة هي: الأصدقاء الذين تتابعهم، أو المتابعون في قائمة "الأصدقاء المقربين"، وسيتم تشفير بيانات الموقع من طرف إلى طرف.


وبالإضافة إلى ذلك، تُظهر لقطات الشاشة أن مستخدمي إنستغرام سيكونوا قادرين على ترك رسائل تشبه Notes على الخريطة ليراها الأصدقاء.
وقالت شركة ميتا، الشركة الأم لـ إنستغرام، لمجلة التكنولوجيا الأمريكية TechCrunch، إن الميزة تعد حالياً نموذجاً أولياً داخلياً، ولم يتم اختبارها خارجياً بعد.


واكتسبت ميزة "Snap Map" من سناب شات، والتي تم إطلاقها في عام 2017، شعبية على مر السنين وتسمح للمستخدمين بالاختيار من "Ghost Mode" (عدم مشاركة الموقع) أو "My Friends" (أصدقائي) أو "Select Friends" (أصدقاء مختارين)، بحسب موقع سيتيزن ديجيتال.

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