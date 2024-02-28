عاجل التربية: إعلان تفاصيل دوام المدارس في شهر رمضان بداية آذار المقبل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رصد
كشف أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة أن الوزارة ستعلن تفاصيل دوام المدارس خلال شهر رمضان المبارك بداية شهر آذار المقبل بعد صدور بلاغ رئيس الوزراء حول الدوام الرسمي.
وقال العجارمة اليوم الأربعاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن الوزارة ستعلن شكل دوام المعلمين والطلاب في المدارس ولا يمكن تحديده قبل صدور بلاغ رسمي يحدد ساعات الدوام الرسمي في القطاع العام.
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