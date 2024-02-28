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عاجل التربية: إعلان تفاصيل دوام المدارس في شهر رمضان بداية آذار المقبل

2/28/2024 2:09:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رصد
كشف أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة أن الوزارة ستعلن تفاصيل دوام المدارس خلال شهر رمضان المبارك بداية شهر آذار المقبل بعد صدور بلاغ رئيس الوزراء حول الدوام الرسمي.
وقال العجارمة اليوم الأربعاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن الوزارة ستعلن شكل دوام المعلمين والطلاب في المدارس ولا يمكن تحديده قبل صدور بلاغ رسمي يحدد ساعات الدوام الرسمي في القطاع العام.













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