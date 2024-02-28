رئيس منتدى الاقتصاد العالمي يحلل الاتجاهات الاقتصادية الدولية والمخاطر الجيوسياسية

(MENAFN
) بورج براند, رئيس منتدى الاقتصاد العالمي، قدم رؤى حول الحالة الحالية للاقتصاد العالمي، ملاحظا تحسنا طفيفا مقارنة بالفترات الأخيرة, وفي حديثه مع "سكاي نيوز العربية" في الاجتماع الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبو ظبي، وأعرب براند عن ثقته في التوسع الاقتصادي العالمي، متوقعا أن يتجاوز 3 بالمئة هذا العام, وشدد على الأداء المتين للاقتصاد الأمريكي، الذي تخفف من المخاوف السابقة من احتمال ركود أو تباطؤ اقتصادي.
كما حذر براند من تجاهل التهديدات الجيوسياسية التي يمكن أن تعرض الاستقرار الاقتصادي للخطر, وشدد على أن أي تصعيد في مناطق مثل الشرق الأوسط أو غزة أو أوكرانيا قد يعطل الصادرات العالمية والتقدم الاقتصادي، مما يؤدي إلى انتقال مضطرب بدلاً من انتقال سلس, وأكد براند على ضرورة التعامل مع التوترات الجيوسياسية، حتى لو كانت مؤقتة، للتخفيف من الآثار السلبية على الفرص الاقتصادية والتجارة الدولية.
كذلك عبر براند عن قلقه الجدي بشأن هجمات مقاتلي الحوثي على السفن في المنطقة, وشدد على تداعيات الأضرار على قناة السويس المصرية، مشيرا إلى خسائر مصر السنوية بنحو 5 مليارات دولار بسبب تراجع عائدات القناة, وتمتد هذه الاضطرابات إلى ما بعد الآثار الاقتصادية الفورية، مما يؤثر على مسارات التجارة العالمية ويواجه تحديات في اللوجستيات البحرية.
في حين تعكس تصريحات براند فهما متنوعا للتفاعل بين التحولات الجيوسياسية والظروف الاقتصادية، مؤكدا على ضرورة اتخاذ تدابير استباقية لمعالجة عدم اليقين وحماية التوازن الاقتصادي العالمي.
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