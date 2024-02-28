ميرسك تنبه من استمرارية الاضطرابات في مجال الشحن في البحر الأحمر

(MENAFN
) ميرسك، لاعب رئيسي في التجارة العالمية، قد أصدرت تحذيرا يشير إلى أن الصعوبات التي تواجه قطاع شحن الحاويات في البحر الأحمر قد تستمر حتى الجزء الأخير من العام, ويأتي هذا التحذير عقب اضطرابات كبيرة نتجت عن هجمات على السفن في المنطقة من قبل مقاتلين مرتبطين بحركة الحوثي اليمنية. ونتيجة لذلك، اختارت شركات الشحن الكبرى تحويل السفن بعيداً عن البحر الأحمر وقناة السويس، مع الاختيار بدلاً من ذلك للطريق الأطول حول القارة الإفريقية عبر رأس الأمل.
كما شدد تشارلز فان دير ستين، رئيس ميرسك في أمريكا الشمالية، على أهمية الجاهزية بين أصحاب المصلحة، مستشيراً إياهم بأن يدرجوا أوقات العبور الأطول في خطط سلاسل الإمداد الخاصة بهم, واتخذت ميرسك خطوات نشطة لتخفيف هذه الاضطرابات، مثل زيادة سعة تشغيل سفنها بنسبة تقدر بحوالي ستة في المئة لتعويض التأخيرات الناتجة عن الرحلة الممتدة حول إفريقيا.
إلى جانب دعوة للجاهزية، أبلغت ميرسك عملائها، بما في ذلك العمالقة التجارية مثل وول مارت ونايك، بتوقعات زيادة تكاليف الشحن, وتأتي هذه التوجيهات في ظل اتجاه أوسع نحو ارتفاع تكاليف الشحن، نتيجة جزئياً من تزايد مدة الإبحار بسبب تحويل مسار السفن, وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها هذه الاضطرابات، فإن ميرسك ملتزمة بالملاحة في ديناميات الشحن العالمي المتغيرة بينما تعمل على تقليل التأثير على عملائها وعملياتها.
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