ثقة المستهلك الأمريكي تتدهور في شباط بسبب القلق حول سوق العمل والمناخ السياسي

(MENAFN
) في شهر فبراير، شهدت ثقة المستهلك في الولايات المتحدة انخفاضاً بعد ثلاثة أشهر متتالية من التحسن، بسبب القلق الذي يعاني منه الأسر بشأن سوق العمل والوضع السياسي داخل البلاد, وأعلنت هيئة المؤتمرات يوم الثلاثاء الموافق 28 شباط, أن مؤشر ثقة المستهلك الخاص بها انخفض إلى 106.7 هذا الشهر، مقارنة بـ 110.9 في يناير بعد إعادة تقييمه, وكان الاقتصاديون الذين استطلعتهم وكالة رويترز قد توقعوا تغييرا طفيفا في المؤشر إلى 115.0 من القراءة السابقة التي بلغت 114.8.
كما أشارت دانا بيترسون، رئيسة الاقتصاديين في هيئة المؤتمرات في واشنطن، إلى أن الردود التي تم جمعها في فبراير تشير إلى تحولات في مخاوف المستهلكين, ويظل التضخم العام مصدر قلق كبير، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، أبدى المستهلكون قلقا أقل بشأن أسعار الطعام والبنزين، التي انخفضت في الأشهر الأخيرة, ومع ذلك، شهدنا زيادة ملحوظة في القلق بشأن سوق العمل والمناخ السياسي في الولايات المتحدة.
في حين أن واحدة من النتائج الملحوظة من البيانات هي انخفاض توقعات المستهلكين للتضخم، حيث انخفضت إلى 5.2 في المائة في فبراير، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2020. هذا الانخفاض، من 5.3 في المائة في يناير، يعكس التغيرات في تصورات المستهلكين في ظل التطورات الاقتصادية المتغيرة, وعلى الرغم من القلق المستمر بشأن التضخم، قد يشير انخفاض توقعات الأسعار إلى تغير في مشاعر المستهلكين استجابة للاتجاهات الاقتصادية الأخيرة.
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