"أوبك بلس" تفكر بتمديد تخفيضات إنتاج النفط وسط دعم من السوق وتوترات عالمية

(MENAFN
) يفكر المتورطون داخل تحالف "أوبك بلاس"، في محادثات مع رويترز، في تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعي للنفط إلى الربع الثاني من عام 2024, ويهدف هذا التمديد المقترح إلى توفير استقرار إضافي لسوق النفط، التي شهدت تقلبات بسبب ضغوط جيوسياسية متنوعة, ولوحظ بأن هناك حديثًا بين اثنين من المصادر يفيد بأن هذه التخفيضات قد تستمر حتى نهاية العام.
كما يأتي هذا الإجراء بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه في نوفمبر، حيث التزم أعضاء "أوبك بلاس" بتخفيضات طوعية تبلغ حوالي 2.2 مليون برميل يوميًا للربع الأول من هذا العام, وكانت قرارات المملكة العربية السعودية بتمديد تخفيض إنتاجها الطوعي بين الالتزامات البارزة في هذه الوعود.
كذلك ساهم ارتفاع التوترات الجيوسياسية في متانة أسعار النفط هذا العام، كما يظهر في هجمات الحوثيين اليمنيين على السفن التجارية في البحر الأحمر, وقد أضافت هذه الأحداث إلى تقلبات السوق، حيث تتداول النفط الخام بحوالي 83 دولارًا للبرميل في جلسات التداول الأخيرة.
في حين أشار مصدر غير مسمى داخل "أوبك بلاس"، في حديثه مع رويترز بشكل مجهول، إلى أن تمديد تخفيضات الإنتاج إلى الربع الثاني يبدو محتملاً, وعلاوة على ذلك، هناك تكهنات بين اثنين من المصادر حول إمكانية تمديد هذه التخفيضات حتى نهاية العام, وبحلول بداية أبريل، من المتوقع أن تصل إجمالي تقليل الإنتاج بموجب الاتفاق الحالي إلى 3.66 مليون برميل يوميًا, وعبّرت المملكة العربية السعودية عن استعدادها لتمديد هذه التخفيضات ما بعد الربع الأول إذا لزم الأمر.
ومع ذلك، من الهام الإشارة إلى أنه على الرغم من هذه المناقشات بين داخلي "أوبك بلاس"، إلا أن هذه المسألة لم يتم التصريح بها رسميًا داخل التحالف.
MENAFN28022024000045015682ID1107909616
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.