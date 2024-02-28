نيسان من العربية للسيارات تزيد مستويات الإثارة من خلال إطلاق سيارة "زد بروتو" في الإمارات

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 27 فبراير 2024: أعلنت العربية للسيارات، الشركة الرائدة في مجموعة عبد الواحد الرستماني والوكيل الحصري لسيارات نيسان في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، عن طرح سيارة نيسان "زد بروتو" 2024 الجديدة التي تعد إضافةً مميزة لمجموعة سيارات نيسان الرياضية.
ويوجه هذا الطراز الحديث تحية اعتزاز بتراث هذه السيارة الرياضية العريقة، ويحتفي بأكثر من خمسة عقود من تراث السيارات الرياضية للعلامة التجارية. وتتميز نيسان "زد بروتو" بلونها الرمادي الفريد من نوعه، والذي تستكمله عجلات معدنية سوداء، وسقف أسود بالإضافة إلى مساميك مكابح باللون الأصفر. وتمتد الألوان المميزة إلى داخل المقصورة مع لمسات باللون الأصفر مدمجة بدقة مع لوحة القيادة والمقاعد المصممة خصيصاً، ما يجعلها إحدى أبرز السيارات الرياضية في العالم.
وتتميز سيارة نيسان "زد بروتو" 2024 الجديدة بخصائص جمالية تعكس إرثها العريق. ويشمل تصميمها غطاء محرك طويل، وخلفية منخفضة، وملامح جمالية تشبه الجيل الأول من سيارة نيسان "زد فير ليدي 240" (Nissa Fairlady Z). وتتميز خلفية السيارة بمجموعة من المصابيح المدعومة بتقنية إضاءة LED ثلاثية الأبعاد الجديدة، التي تذكرنا بتصميم "زد اكس 300" (ZX300) الشهير. وتشمل المقصورة الداخلية شاشة عدادات رقمية قابلة للتخصيص قياس 12.3 بوصة، ومقاييس تناظرية، وميزات التحكم في المناخ المتطورة.
ويقبع داخل السيارة محرك ست اسطوانات سعة 3.0 لتر يقوة 400 حصان. وتتوفر السيارة بطرازين وهما طراز مجهز بناقل حركة يدوي من 6 سرعات، وطراز مجهز بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات، يوفر كلاهما تجربة قيادة مميزة.
ونظراً لأهمية خصائص السلامة وميزات الاتصال الحديثة، تم تجهيز السيارة بمجموعة من التقنيات المساعدة للسائق لتعزيز السلامة، ومن بينها مكابح الطوارئ التلقائية مع تقنية اكتشاف المشاة، والتحذير من النقطة العمياء، وتضم المقصورة الداخلية نظام صوتي Bose® بثمانية مكبرات صوت وشاشة تعمل باللمس قياس 8 بوصات مع نظام ملاحة ونظام Apple CarPlay® و Android Auto™ وتشمل نظام هاتف بتقنية البلوتوث مع إمكانيات بث المكالمات عبر مكبر الصوت.
وتجسد "زد بروتو" 2024 التزام نيسان بالابتكار والأداء ورضا العملاء، ويمكن الحصول عليها ابتداءً من الشهر المقبل بسعر 221,900 درهم إماراتي للطرازين اليدوي والآلي. لمعرفة المزيد عن هذه السيارة الرياضية الفريدة من نوعها، تفضلوا بزيارة أقرب صالة عرض نيسان التابعة للعربية للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، واستمتعوا بتجربة تجمع بين الأصالة والتراث وجمال الابتكار والحداثة.
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