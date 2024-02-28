Gulfood 2024: سوق نشطة وصفقات أعمال

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – شهد معرض Gulfood 2024 الذي اختتم أعماله في يوم الجمعة 23 شباط/فبراير في الإمارات العربية المتحدة، أكبر حركة منذ فترة ما قبل وباء كوفيد-19، وصفقات وأعمال ناجحة بالنسبة للبرازيليين. كان هذا هو انطباع مدير مكتب الغرفة التجارية العربية البرازيلية في دبي، رافاييل سوليميو، والذي رافق المشاركة البرازيلية في أكبر معرض للمشروبات والأطعمة في الشرق الأوسط.

سوليميو: المعرض في أوْجِهِ

قال سوليميو أن المعرض كان في أوْجِهِ وكبيراً هذا العام. فبالإضافة للحركة الكبيرة التي شهدها، لاحظ سوليميو بأن الزوار كانوا مهتمين حقاً في إبرام الصفقات وبأن الشركات البرازيلية كانت مستعدة جيداً لتلبية هؤلاء الزوار. وأضاف سوليميو قائلاً:“بخلاف الصفقات التي نشهدها عادة والتي تستغرق شهر أو شهرين، فإن المتسوقين كانوا قد جاؤوا إلى الأجنحة وطلباتهم بأيديهم”.

وقد ربط سوليميو هذا الآداء بعوامل عدة. أحدها هو اقتراب شهر رمضان المبارك، وهو شهر فضيل بالنسبة للمسلمين، حيث يصوم المسلمون خلال النهار ويفطرون جماعة بعد آذان المغرب، وهذا العامل قد زاد من الطلب على المواد الغذائية. ويعتقد سوليميو أن المشترين اغتنموا هذه الفرصة لإتمام طلباتهم في هذا المعرض، خاصة وأن خلال شهر رمضان المبارك ينخفض زخم الأعمال التجارية في الدول الاسلامية. وتعتاد الشركات في هذا الشهر الفضيل في هذه البلدان على تخفيض ساعات العمل والنشاطات المهنية.

كما لاحظ سوليميو وجود علاقة بين زيادة وتوسع البحث عن الشركات البرازيلية والسيناريو العالمي الحالي. فيعتقد بأنه مع حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي التي تشهدها بعض المناطق، فإن العرب يوجهون أبصارهم بشكل أكبر نحو البرازيل كمورد مستقر وموثوق. كما رأى المدير أن الشركات البرازيلية كانت مجهزة ومستعدة جيداً لاستقبال المنطقة ويعتقد أن مشروع الحلال في البرازيل، الذي يروج للمنتج الحلال البرازيلي في العالم ويعزز من قدرة الشركات البرازيلية في هذا المجال، كان له تأثيره كذلك.

الحضور البرازيلي

كارفاليو: معرض ملؤه الأعمال

رافق الغرفة التجارية العربية البرازيلية 11 شركة برازيلية للمشاركة في معرض Gulfood (الصورة أعلاه لافتتاح المعرض)، وكان الحضور البرازيلي مميزاً كذلك من خلال الأجنحة التي نظمتها الوكالة البرازيلية لترويج الصادرات والاستثمارات ApexBrasil والهيئات الشريكة، حيث شكلت 117 شركة برازيلية، بالإضافة لاستاندات مستقلة لبعض العلامات التجارية. ويؤكد سوليميو:“أعتقد أن أكثر من 130 شركة برازيلية قد شاركت في معرض Gulfood”. وقامت كل من الغرفة التجارية العربية البرازيلية و ApexBrasil بنشاطات خاصة تتعلق بمشروع الحلال في البرازيل خلال المعرض، خاصة عندما تم تقديم قوائم طعام تحتوي على منتجات حلال برازيلية.

كما كان لمشاركين آخرين انطباع جيد حول معرض Gulfood. حيث أكد مدير الأعمال الجديدة في الغرفة العربية البرازيلية، استيفاو كارفاليو، الذي حضر المعرض:“أن أعضاء الغرفة التجارية العربية البرازيلية اجتمعوا من جديد مع عملاء سابقين وتعرفوا على شركاء جدد. حيث قال لوكالة الأنباء العربية البرازيلية:“حضور لافت جداَ للغرفة التجارية العربية البرازيلية وأعضائها”.

حموي- ند الشبا/ تجربة متميزة

إن شركة الشرق التجارية الدولية كانت إحدى الشركات المشاركة في جناح الغرفة العربية البرازيلية. حيث تعمل الشركة في مجال تصدير القهوة والسكر وغيرها من السلع إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إن مالك هذه الشركة منصور أحمد منصور أحب المعرض كثيراً حيث قال:“إن هذا المعرض مثالي”. كما كانت شركة ند الشبا الدولية للتجارة العامة والتي تبيع السلع البرازيلية إلى العالم العربي حاضرة في جناح الغرفة العربية البرازيلية كذلك، حيث يقول المدير التجاري للشركة عمر حموي أنه تم إبرام صفقات كبيرة” فرصة رائعة، وتجربة متميزة”. كما كانت كل من الشركة الزراعية Mista da Alta Paulista (Camap) وشريكتها التجارية Francfort حاضرتين في المعرض تُسَوِقان الفول السوداني، بينما عرضت AgroExport الماشية الحية.

اتفاقيات للغرفة التجارية العربية البرازيلية

وكانت الغرفة التجارية العربية البرازيلية قد اغتنمت مناسبة معرض Gulfood لتعزيز العلاقات مع الشركاء في المنطقة. حيث وقعت مذكرتي تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة عنيزة من المملكة العربية السعودية، ومع مركز أبو ظبي للأغذية في الإمارات العربية المتحدة. حيث يقع هذا المركز في منطقة خليفة الاقتصادية Kezad، وستقوم الغرفة العربية البرازيلية بدعم الشركات البرازيلية المهتمة بالاستقرار في هذا المركز الاقتصادي.

حفل شواء برازيلي في دبي بلحوم حلال

ستقوم كل من الغرفة التجارية العربية البرازيلية وغرفة عنيزة من خلال مذكرة التفاهم المبرمة بينهما بمساعدة أعضائهما في استكشاف الفرص في كلا البلدين. وكانت السعودية قد روجت في معرض Gulfood لاحتفال كبير بيوم تأسيسها الـ 22 من فبراير، من خلال جناح ملفت ومتميز عند مدخل المعرض، حيث كانت الغرفة التجارية العربية البرازيلية أحد المدعوين والمكرمين. وكان سوليميو قد لاحظ حضوراً سعودياً مميزاً وكبيراً خلال المعرض في دبي ويعتقد أن لهذا علاقة بنمو البلاد، خاصة في مجال السياحة، والذي يعزز الطلب على المواد الغذائية.

وكان قد تم التوقيع على مذكرتي التفاهم في معرض Gulfood، ومن ثم احتفل بهذه المناسبة بحفل شواء في فندق كونراد في دبي في يوم الخميس 22 شباط/فبراير، بتنظيم من الغرفة العربية البرازيلية والوكالة البرازيلية لترويج الصادرات والاستثمارات ApexBrasil عبر مشروع الحلال في البرازيل. ويقول سوليميو الذي يعيش في الامارات العربية المتحدة:“كان عشاءٌ مميزٌ جداً، إنها المرة الأولى التي أشهد فيها حفل في الامارات يقدم فيه الشواء البرازيلي”. مع وجود مغنية برازيلية لقد أخذ هذا المكان الاماراتيون والحضور إلى أجواء البرازيل، حيث شهد حضور مدعوون لامعون ممثلون عن الهيئات المحلية والدبلوماسية والشركات وغيرها.

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