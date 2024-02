Gulfood 2024: سوق نشطة وصفقات أعمال

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – شهد معرض Gulfood 2024 الذي اختتم أعماله في يوم الجمعة 23 شباط/فبراير في الإمارات العربية المتحدة، أكبر حركة منذ فترة ما قبل وباء كوفيد-19، وصفقات وأعمال ناجحة بالنسبة للبرازيليين. كان هذا هو انطباع مدير مكتب الغرفة التجارية العربية البرازيلية في دبي، رافاييل سوليميو، والذي رافق المشاركة البرازيلية في أكبر معرض للمشروبات والأطعمة في الشرق الأوسط.

سوليميو: المعرض في أوْجِهِ

قال سوليميو أن المعرض كان في أوْجِهِ وكبيراً هذا العام. فبالإضافة للحركة الكبيرة التي شهدها، لاحظ سوليميو بأن الزوار كانوا مهتمين حقاً في إبرام الصفقات وبأن الشركات البرازيلية كانت مستعدة جيداً لتلبية هؤلاء الزوار. وأضاف سوليميو قائلاً:“بخلاف الصفقات التي نشهدها عادة والتي تستغرق شهر أو شهرين، فإن المتسوقين كانوا قد جاؤوا إلى الأجنحة وطلباتهم بأيديهم”.

وقد ربط سوليميو هذا الآداء بعوامل عدة. أحدها هو اقتراب شهر رمضان المبارك، وهو شهر فضيل بالنسبة للمسلمين، حيث يصوم المسلمون خلال النهار ويفطرون جماعة بعد آذان المغرب، وهذا العامل قد زاد من الطلب على المواد الغذائية. ويعتقد سوليميو أن المشترين اغتنموا هذه الفرصة لإتمام طلباتهم في هذا المعرض، خاصة وأن خلال شهر رمضان المبارك ينخفض زخم الأعمال التجارية في الدول الاسلامية. وتعتاد الشركات في هذا الشهر الفضيل في هذه البلدان على تخفيض ساعات العمل والنشاطات المهنية.

كما لاحظ سوليميو وجود علاقة بين زيادة وتوسع البحث عن الشركات البرازيلية والسيناريو العالمي الحالي. فيعتقد بأنه مع حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي التي تشهدها بعض المناطق، فإن العرب يوجهون أبصارهم بشكل أكبر نحو البرازيل كمورد مستقر وموثوق. كما رأى المدير أن الشركات البرازيلية كانت مجهزة ومستعدة جيداً لاستقبال المنطقة ويعتقد أن مشروع الحلال في البرازيل، الذي يروج للمنتج الحلال البرازيلي في العالم ويعزز من قدرة الشركات البرازيلية في هذا المجال، كان له تأثيره كذلك.

الحضور البرازيلي

كارفاليو: معرض ملؤه الأعمال

رافق الغرفة التجارية العربية البرازيلية 11 شركة برازيلية للمشاركة في معرض Gulfood (الصورة أعلاه لافتتاح المعرض)، وكان الحضور البرازيلي مميزاً كذلك من خلال الأجنحة التي نظمتها الوكالة البرازيلية لترويج الصادرات والاستثمارات ApexBrasil والهيئات الشريكة، حيث شكلت 117 شركة برازيلية، بالإضافة لاستاندات مستقلة لبعض العلامات التجارية. ويؤكد سوليميو:“أعتقد أن أكثر من 130 شركة برازيلية قد شاركت في معرض Gulfood”. وقامت كل من الغرفة التجارية العربية البرازيلية و ApexBrasil بنشاطات خاصة تتعلق بمشروع الحلال في البرازيل خلال المعرض، خاصة عندما تم تقديم قوائم طعام تحتوي على منتجات حلال برازيلية.

كما كان لمشاركين آخرين انطباع جيد حول معرض Gulfood. حيث أكد مدير الأعمال الجديدة في الغرفة العربية البرازيلية، استيفاو كارفاليو، الذي حضر المعرض:“أن أعضاء الغرفة التجارية العربية البرازيلية اجتمعوا من جديد مع عملاء سابقين وتعرفوا على شركاء جدد. حيث قال لوكالة الأنباء العربية البرازيلية:“حضور لافت جداَ للغرفة التجارية العربية البرازيلية وأعضائها”.

حموي- ند الشبا/ تجربة متميزة

إن شركة الشرق التجارية الدولية كانت إحدى الشركات المشاركة في جناح الغرفة العربية البرازيلية. حيث تعمل الشركة في مجال تصدير القهوة والسكر وغيرها من السلع إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إن مالك هذه الشركة منصور أحمد منصور أحب المعرض كثيراً حيث قال:“إن هذا المعرض مثالي”. كما كانت شركة ند الشبا الدولية للتجارة العامة والتي تبيع السلع البرازيلية إلى العالم العربي حاضرة في جناح الغرفة العربية البرازيلية كذلك، حيث يقول المدير التجاري للشركة عمر حموي أنه تم إبرام صفقات كبيرة” فرصة رائعة، وتجربة متميزة”. كما كانت كل من الشركة الزراعية Mista da Alta Paulista (Camap) وشريكتها التجارية Francfort حاضرتين في المعرض تُسَوِقان الفول السوداني، بينما عرضت AgroExport الماشية الحية.

اتفاقيات للغرفة التجارية العربية البرازيلية

وكانت الغرفة التجارية العربية البرازيلية قد اغتنمت مناسبة معرض Gulfood لتعزيز العلاقات مع الشركاء في المنطقة. حيث وقعت مذكرتي تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة عنيزة من المملكة العربية السعودية، ومع مركز أبو ظبي للأغذية في الإمارات العربية المتحدة. حيث يقع هذا المركز في منطقة خليفة الاقتصادية Kezad، وستقوم الغرفة العربية البرازيلية بدعم الشركات البرازيلية المهتمة بالاستقرار في هذا المركز الاقتصادي.

حفل شواء برازيلي في دبي بلحوم حلال

ستقوم كل من الغرفة التجارية العربية البرازيلية وغرفة عنيزة من خلال مذكرة التفاهم المبرمة بينهما بمساعدة أعضائهما في استكشاف الفرص في كلا البلدين. وكانت السعودية قد روجت في معرض Gulfood لاحتفال كبير بيوم تأسيسها الـ 22 من فبراير، من خلال جناح ملفت ومتميز عند مدخل المعرض، حيث كانت الغرفة التجارية العربية البرازيلية أحد المدعوين والمكرمين. وكان سوليميو قد لاحظ حضوراً سعودياً مميزاً وكبيراً خلال المعرض في دبي ويعتقد أن لهذا علاقة بنمو البلاد، خاصة في مجال السياحة، والذي يعزز الطلب على المواد الغذائية.

وكان قد تم التوقيع على مذكرتي التفاهم في معرض Gulfood، ومن ثم احتفل بهذه المناسبة بحفل شواء في فندق كونراد في دبي في يوم الخميس 22 شباط/فبراير، بتنظيم من الغرفة العربية البرازيلية والوكالة البرازيلية لترويج الصادرات والاستثمارات ApexBrasil عبر مشروع الحلال في البرازيل. ويقول سوليميو الذي يعيش في الامارات العربية المتحدة:“كان عشاءٌ مميزٌ جداً، إنها المرة الأولى التي أشهد فيها حفل في الامارات يقدم فيه الشواء البرازيلي”. مع وجود مغنية برازيلية لقد أخذ هذا المكان الاماراتيون والحضور إلى أجواء البرازيل، حيث شهد حضور مدعوون لامعون ممثلون عن الهيئات المحلية والدبلوماسية والشركات وغيرها.

