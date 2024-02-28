البرازيل ومصر تحتفلان بالذكرة المئوية لتأسيس العلاقات

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – تحتفل كل من البرازيل ومصر اليوم الثلاثاء 27 شباط/فبراير، بالذكرى المئوية لتأسيس علاقاتهما الدبلوماسية. وكانت وزارة الخارجية البرازيلية قد أصدرت بياناً احتفالاً بمئوية هذه العلاقات التي تأسست في 27 شباط/فبراير 1924، مع تأسيس البعثة الدبلوماسية البرازيلية في القاهرة واعتراف البرازيل باستقلال هذا البلد العربي في العام 1922.

وتفيد وزارة الخارجية البرازيلية أنه في سياق هذه الاحتفالات، قام الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا بزيارة القاهرة في الـ15 من شباط/فبراير من هذا العام، واتفق البلدان خلال هذه الزيارة على رفع مستوى العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. في الصورة أعلاه الرئيس لولا برفقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال هذه الزيارة.

كما أشار البيان إلى الشراكة مع مصر ضمن مجموعة البريكس، والتي انضمت إليها مصر مؤخراً خلال هذا العام. ويحضر هذا البلد العربي اجتماعات مجموعة الـ 20- G20 بدعوة من الرئاسة البرازيلية. كما تم دعوة الرئيس السيسي لحضور قمة مجموعة الـ 20 التي ستعقد في شهر تشرين الثاني/نوفمبر في البرازيل.

ووفقاً للوزارة، فإن مصر هي ثاني شريك تجاري استراتيجي للبرازيل في القارة الافريقية، حيث بلغ التبادل التجاري بين البلدين في العام 2023، 2.8 مليون دولار أمريكي ، ومنذ العام 2009 يحافظ البلدان على آلية الحوار الاستراتيجي، وفي العام 2010 وقعت مصر اتفاقية التجارة الحرة مع منظمة مركوسور.

كما تفيد وزارة الخارجية البرازيلية أن كل من البرازيل ومصر ستقومان على مدار العام 2024، بفعاليات احتفالية تعرب فيها عن الالتزام المتبادل بتعزيز أواصر الصداقة والتعاون. كما تفيد بأن مصر والبرازيل تؤكدان على الصعيد العالمي التزامهما بالعمل معاً لبناء نظام عالمي أكثر ازدهاراً وديمقراطية، حيث يسود السلام والتنمية المستدامة الشاملة.

©Presidency of Egypt/Handout /Anadolu/AF

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