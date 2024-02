البرازيل ومصر تحتفلان بالذكرة المئوية لتأسيس العلاقات

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – تحتفل كل من البرازيل ومصر اليوم الثلاثاء 27 شباط/فبراير، بالذكرى المئوية لتأسيس علاقاتهما الدبلوماسية. وكانت وزارة الخارجية البرازيلية قد أصدرت بياناً احتفالاً بمئوية هذه العلاقات التي تأسست في 27 شباط/فبراير 1924، مع تأسيس البعثة الدبلوماسية البرازيلية في القاهرة واعتراف البرازيل باستقلال هذا البلد العربي في العام 1922.

وتفيد وزارة الخارجية البرازيلية أنه في سياق هذه الاحتفالات، قام الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا بزيارة القاهرة في الـ15 من شباط/فبراير من هذا العام، واتفق البلدان خلال هذه الزيارة على رفع مستوى العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. في الصورة أعلاه الرئيس لولا برفقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال هذه الزيارة.

كما أشار البيان إلى الشراكة مع مصر ضمن مجموعة البريكس، والتي انضمت إليها مصر مؤخراً خلال هذا العام. ويحضر هذا البلد العربي اجتماعات مجموعة الـ 20- G20 بدعوة من الرئاسة البرازيلية. كما تم دعوة الرئيس السيسي لحضور قمة مجموعة الـ 20 التي ستعقد في شهر تشرين الثاني/نوفمبر في البرازيل.

ووفقاً للوزارة، فإن مصر هي ثاني شريك تجاري استراتيجي للبرازيل في القارة الافريقية، حيث بلغ التبادل التجاري بين البلدين في العام 2023، 2.8 مليون دولار أمريكي ، ومنذ العام 2009 يحافظ البلدان على آلية الحوار الاستراتيجي، وفي العام 2010 وقعت مصر اتفاقية التجارة الحرة مع منظمة مركوسور.

كما تفيد وزارة الخارجية البرازيلية أن كل من البرازيل ومصر ستقومان على مدار العام 2024، بفعاليات احتفالية تعرب فيها عن الالتزام المتبادل بتعزيز أواصر الصداقة والتعاون. كما تفيد بأن مصر والبرازيل تؤكدان على الصعيد العالمي التزامهما بالعمل معاً لبناء نظام عالمي أكثر ازدهاراً وديمقراطية، حيث يسود السلام والتنمية المستدامة الشاملة.

©Presidency of Egypt/Handout /Anadolu/AF

