حادث سير على طريق إربد - عمان وأنباء عن إصابات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وقع حادث تصادم بين عدد من المركبات على طريق اربد - عمان بالقرب من جسر سلحوب وفقاً للمعلومات الأولية.
وقال شهود عيان لـ " برنامج الوكيل" إن الحادث بين 4 مركبات، فيما اشارت المعلومة الاولية من إدارة السير انه نتج عن الحادث 5 إصابات ويتم التعامل مع الحادث من قبل كوادر الدفاع المدني.
وأضاف شهود العيان أن الحادث أدى إلى أزمة سير خانقة على طريق اربد - عمان بالقرب من جسر سلحوب .
وحذروا السائقين القادمين من إربد باتجاه جسر سلحوب بتخفيف السرعة لتفادي أي خطر بسبب توقف السير .
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