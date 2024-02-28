حادث سير على طريق إربد - عمان وأنباء عن إصابات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وقع حادث تصادم بين عدد من المركبات على طريق اربد - عمان بالقرب من جسر سلحوب وفقاً للمعلومات الأولية.



وقال شهود عيان لـ " برنامج الوكيل" إن الحادث بين 4 مركبات، فيما اشارت المعلومة الاولية من إدارة السير انه نتج عن الحادث 5 إصابات ويتم التعامل مع الحادث من قبل كوادر الدفاع المدني.



وأضاف شهود العيان أن الحادث أدى إلى أزمة سير خانقة على طريق اربد - عمان بالقرب من جسر سلحوب .



وحذروا السائقين القادمين من إربد باتجاه جسر سلحوب بتخفيف السرعة لتفادي أي خطر بسبب توقف السير .

