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حادث سير على طريق إربد - عمان وأنباء عن إصابات

2/28/2024 1:10:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وقع حادث تصادم بين عدد من المركبات على طريق اربد - عمان بالقرب من جسر سلحوب وفقاً للمعلومات الأولية.


وقال شهود عيان لـ " برنامج الوكيل" إن الحادث بين 4 مركبات، فيما اشارت المعلومة الاولية من إدارة السير انه نتج عن الحادث 5 إصابات ويتم التعامل مع الحادث من قبل كوادر الدفاع المدني.


وأضاف شهود العيان أن الحادث أدى إلى أزمة سير خانقة على طريق اربد - عمان بالقرب من جسر سلحوب .


وحذروا السائقين القادمين من إربد باتجاه جسر سلحوب بتخفيف السرعة لتفادي أي خطر بسبب توقف السير .


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