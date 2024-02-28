كيم دوتكوم يكشف من يخطط للحرب في أوروبا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رجل الأعمال الألماني الفنلندي كيم دوتكوم، إن تصريح رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون حول احتمال إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا جاء بتحريض من واشنطن.
وكتب دوتكوم على شبكة التواصل الاجتماعي X، إن الولايات المتحدة تعتزم بدء حرب جديدة في أوروبا.
وأضاف: "تدل كلمات ماكرون على أنه تتم حاليا، مناقشة موضوع إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا على المستوى الرسمي. وطبعا لم يكن ماكرون ليدلي بمثل هذا التصريح الخطير وحده. هناك حرب أمريكية بالوكالة تنتظر وسط أوروبا ضد روسيا".
ويرى رجل الأعمال الألماني الفنلندي، أن رغبة الغرب في منع انتصار روسيا في أوكرانيا، سوف تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة.
RT
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