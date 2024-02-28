كيم دوتكوم يكشف من يخطط للحرب في أوروبا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رجل الأعمال الألماني الفنلندي كيم دوتكوم، إن تصريح رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون حول احتمال إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا جاء بتحريض من واشنطن.



وكتب دوتكوم على شبكة التواصل الاجتماعي X، إن الولايات المتحدة تعتزم بدء حرب جديدة في أوروبا.

وأضاف: "تدل كلمات ماكرون على أنه تتم حاليا، مناقشة موضوع إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا على المستوى الرسمي. وطبعا لم يكن ماكرون ليدلي بمثل هذا التصريح الخطير وحده. هناك حرب أمريكية بالوكالة تنتظر وسط أوروبا ضد روسيا".

ويرى رجل الأعمال الألماني الفنلندي، أن رغبة الغرب في منع انتصار روسيا في أوكرانيا، سوف تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة.

RT