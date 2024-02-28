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حادث تدهور لمركبة تقل عائلة من 6 أفراد على طريق العقبة

2/28/2024 1:10:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعاملت الدوريات الخارجية مع حادث تدهور لمركبة خصوصية كانت تقل عائلة مكونة من 6 أفراد على طريق العقبة، وأسفر الحادث عن إصابة أفراد العائلة بشكل متوسط.
وأضافت الدوريات في تقريرها المروري أنها تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع حادثين آخرين، حيث وقع حادث تصادم بين مركبتين على طريق شارع البتراء باتجاه اربد، ونتج عن الحادث إصابتان ، وتم تعليل سبب الحادث بتغيير المسرب بشكل مفاجئ.
كما تعاملت الدوريات مع حادث تدهور لمركبة شحن تريلا كانت محملة بـ "حاوية" على سطحها، مما تسبب في اصطدامها بإحدى أعمدة الإنارة بمنطقة الحسن بعد المدينة السكنية ، وأسفر الحادث عن إصابتين متوسطتين.
وأشارت الدوريات إلى أنها ضبطت خلال اليوم الماضي سائقين غير مرخصين على طريق البحر الميت وشارع ال 100، كما تم ضبط مركبة كانت تسير بسرعة تفوق السرعة المحددة (90/161 ) على طريق الأزرق.

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