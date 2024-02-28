أذكى هدية لعيد الأم مع خصومات لغاية 36% من سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - في الوقت الذي يقترب فيه عيد الأم وتبدأ رحلة البحث عن الهدية المناسبة، قررت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" مهمة تسهيل تقديم هذه الهدية بذكاء، مجسدة اهتمامها بتعزيز ثقافة تقدير الأمهات والاحتفاء بهن من خلال حملة الخصومات التي أطلقتها على باقة من الأجهزة السمعية والبصرية وأجهزة الترفيه المنزلي والأجهزة المنزلية الرقمية المتنوعة من علامة "سامسونج" بخصومات مميزة، تحت شعار: "شو ما عملت ما بتوفيها حقها، بس أجهزتنا أكيد رح تدللها".



وعبر الحملة، تتيح الشركة الفرصة لاختيار هدايا توفر للأمهات بيئة منزلية مريحة وصحية من حيث التغذية والنظافة مع قدر كبير من الترفيه؛ عبر الأجهزة المشمولة بالحملة والمتضمنة موديلات مختارة من الثلاجات وغسالات الملابس والمكانس الكهربائية وأجهزة التلفاز الذكية، والتي يمكن شراؤها حتى نهاية آذار 2024 عبر مختلف نقاط البيع التابعة للشركة والمتضمنة معارضها ومعارض وكلائها الرسميين وموزعيها المعتمدين في أنحاء المملكة أو من خلال متجر سامسونج الإلكتروني eStore الذي يمكن الوصول إليه عبر الرابط:

وتقدم الشركة للمشترين من معارضها ومعارض وكلائها وموزعيها، خصماً مميزاً يصل لغاية 36% على أجهزة تلفازNeo QLED 8K الذكي قياس 85 بوصة، والذي يأتي مع هدية من الشركة تتمثل في جهاز الصوت من السلسلة Q المتميز Q700C واشتراك مجاني لمدة عام على منصة شاهد، فيما تقدم خصماً خاصاً بنسبة 19% على أجهزة تلفاز OLED قياس 77 بوصة، والتي تأتي مع اشتراك مجاني لمدة عام كامل في منصة شاهد، بالإضافة لخصومات عديدة على أجهزة تلفاز QLED، وUHD وThe Frame معززة بسماعات Soundbar اللاسلكية المجانية واشتراكات مجانية على منصة شاهد، ما يسمح لهم بالتعبير عن حبهم لأمهاتهم بالصوت والصورة.



ومن جهة أخرى، فإن خصومات تصل لغاية 23% على تشكيلة واسعة من الأجهزة المنزلية، ستكون بانتظار المشترين، إلى جانب خصم خاص بنسبة 16% على ثلاجة المجمد العلوي Bespoke سعة 430 لتر، بالاضافة الى خصم بنسبة 11% على ثلاجة جنباً إلى جنب سعة 609 لتر. كما سيكون بإمكان المشترين الحصول على هدية مجانية متمثلة بمحطة التنظيف لتفريغ سلة الأتربة بسهولة كبيرة تلقائياً والتي تحافظ على نظافة الغرفة بفضل نظام الفلترة متعدد الطبقات بنسبة 99.999% ، وذلك عند شراء مكنسة Jet Stick اللاسلكية خلال فترة العرض، فضلاً عن الاستفادة من خصم بنسبة 9% على غسالات التحميل الأمامي سعة 9 كيلو والتي تمتاز بتوفيرها للطاقة A+++مع 14 برنامج تشغيل وبسرعة دوران 1400 دورة في الدقيقة.



وستوفر الشركة في إطار الحملة أمام المشترين، كل من ثلاجة المجمِّد العلوي مع خاصيّة أوبتيمال فريش+ سعة 463 لتر، وغسالة التحميل الأمامي Bespoke سعة 11 كيلو في جميع المعارض وعلى الموقع الإلكتروني eStore.



وفي تعليق له على هذا الشأن، صرح رئيس قسم التسويق المؤسسي لدى شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي"، محمد العبدالله بالقول: "سعداء بإطلاق حملة عيد الأم 2024 التي تعد امتداداً لحملاتنا عبر الأعوام السابقة، والتي نحرص من خلالها على أن نكون جزءاً من صناعة الفرحة والسعادة في قلوب الأردنيين أمهات وأبناء، كما تعد هذه الحملة مثالاً على سعي الشركة لتكون حاضرة في مختلف المناسبات التي تقدم ضمنها القيمة التي لا تقتصر على الميزة التكنولوجية لمنتجاتها، بل وتلك التي تثري المناسبات السعيدة."