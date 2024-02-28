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مراسل وفا يكشف لـ الوكيل تطورات الحريق الكبير الذي وقع في مصنع بالخليل

2/28/2024 1:10:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصد
قال مراسل وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية وفا في مدينة الخليل الأستاذ جويد التميمي إنه لم يتم السيطرة بالكامل على حريق مصنع رويال في الخليل والذي وقع أمس، مؤكداً أنه لم ينتج على الحريق أية إصابات.


وأضاف التميمي خلال اتصال هاتفي عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الأربعاء أنه تم حصر منطقة الحريق من خلال 15 فريق من كوادر الدفاع المدني وبمساعدة البلدية وذلك على مساحة 88 ألف متر مربع.


ولفت أنه احترق أكثر من 30 دونما يحتوي على مواد بلاستيكية سريعة الاشتعال بالإضافة إلى انفجار خزانات وقود صباح اليوم مما زاد وهج الحريق.


ونوه أن المصنع يعتبر الأكبر بمساحته على مستوى فلسطين حيث يعمل فيه أكثر من 1000 عامل، مشيرا أنهم بحاجة إلى إمكانيات كبيرة جدا للسيطرة على الحريق .


وتوقع أن يتم اليوم السيطرة على الحريق بالكامل من خلال عمليات التبريد ومعدات الإطفاء ومكافحة الحريق.


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