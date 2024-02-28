النواب يعقد جلسة رقابية لمناقشة الرد الحكومي على 19 سؤالا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعقد مجلس النواب اليوم الأربعاء جلسة رقابية، برئاسة أحمد الصفدي، لمناقشة ردود الحكومة، على 19 سؤالا موجها من أعضاء المجلس.



ووجهت الأسئلة إلى العديد من الوزارات العدل، المياه، الطاقة، الأشغال العامة، الأوقاف، التربية، والصناعة والتجارة، والتعليم العالي، بالإضافة إلى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.



في المقابل تناقش وتقر اللجنة المالية تقرير ديوان المحاسبة من سنة 2028 – 2021.