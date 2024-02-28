النواب يعقد جلسة رقابية لمناقشة الرد الحكومي على 19 سؤالا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعقد مجلس النواب اليوم الأربعاء جلسة رقابية، برئاسة أحمد الصفدي، لمناقشة ردود الحكومة، على 19 سؤالا موجها من أعضاء المجلس.
ووجهت الأسئلة إلى العديد من الوزارات العدل، المياه، الطاقة، الأشغال العامة، الأوقاف، التربية، والصناعة والتجارة، والتعليم العالي، بالإضافة إلى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
في المقابل تناقش وتقر اللجنة المالية تقرير ديوان المحاسبة من سنة 2028 – 2021.
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