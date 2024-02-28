تشاد تحدد 6 مايو موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية

أعلنت هيئة الانتخابات في تشاد الثلاثاء أن الانتخابات الرئاسية ستُجرى في 6 مايو المقبل، ما ينهي حكم المجلس العسكري الذي دام ثلاث سنوات عندما تولى محمد إدريس ديبي السلطة بعد مقتل والده.

وكان محمد ديبي قد وعد بتسليم السلطة إلى المدنيين وتنظيم الانتخابات في غضون 18 شهرا لكنه أضاف عامين آخرين على الفترة الانتقالية.

وتم إرجاء انتهاء الفترة الانتقالية إلى 10 أكتوبر من هذا العام.

وقال أحمد بارتشيريت رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الثلاثاء "بعد هذا التاريخ، ستقع البلاد في فراغ قانوني يعد مرادفا لفوضى يمكن التكهن بها".

وأضاف لدى إعلان موعد الانتخابات "لذلك من الضروري إجراء الانتخابات قبله".

وفي منتصف يناير، اختار حزب "حركة الخلاص الوطني" الحاكم محمد ديبي إتنو مرشحا له للانتخابات الرئاسية.

وكان محمد ديبي إتنو قد أبلغ الاتحاد الأفريقي بأنه لن يترشح للرئاسة، لكن دستورا جديدا تم إقراره في استفتاء منتصف ديسمبر يسمح له بذلك.

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