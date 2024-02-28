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في حضور أمير قطر.. أول رد فعل من ماكرون بعد توقيع مبابي لريال مدريد

2/28/2024 1:00:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

دخل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، في حوار جانبي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، على هامش حفل عشاء أقيم في العاصمة الفرنسية، مساء الثلاثاء.

ونقلت شبكة "راديو مونت كارلو" مقطع فيديو لحوار جانبي سريع بين مبابي وأمير قطر، لم يكشف عن تفاصيله، وبعد هذا الحديث السريع قال ماكرون لمبابي مبتسمًا: "سوف تخلق لنا المزيد من المشاكل"، ليبدأ الثلاثي في الضحك.

وفي كلمة أمام الحضور استعاد إيمانويل ماكرون مشاركة منتخب فرنسا في كأس العالم الأخيرة، التي أقيمت في قطر عام 2022.

وقال ماكرون: "عشنا لحظات رائعة ونابضة بالحياة، وكانت المباراة النهائية استثنائية لمبابي وتحمل ذكرى مؤلمة بعد إضاعة كولو مواني فرصة محققة في الثواني الأخيرة".

وختم ماكرون بالقول: "كانت مباراة رائعة وبطولة تنافسية هائلة، وكان أكثر نهائي إثارة".

وكان مبابي أبلغ إدارة ناديه باريس سان جيرمان برحيله عقب نهاية الموسم الجاري، بالتزامن مع انتهاء عقده، وسط تأكيدات أكثر من جهة موثوقة بتوقيعه مع ريال مدريد لمدة 5 مواسم مقبلة، تبدأ من الموسم الجديد 2025/2024.

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