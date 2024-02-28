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دي بروين يرفض إغراءات السعودية ومانشستر سيتي يسعى لاستغلال الفرصة

2/28/2024 1:00:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف تقرير صحفي إنجليزي، الثلاثاء، عن الوجهة الأقرب للبلجيكي كيفين دي بروين قائد مانشستر سيتي، حال رحيله عن ملعب الاتحاد.

ويمتد عقد دي بروين مع مانشستر سيتي حتى صيف 2025، ولم يدخل ناديه في مفاوضات معه حول التجديد.

وبحسب صحيفة "ذا أتلتيك" الإنجليزية، فإن مانشستر سيتي ينوي مفاتحة دي بروين في التجديد، خاصة مع رفضه الانتقال للدوري السعودي.

وأكدت الصحيفة، أن دي بروين رفض عرضًا مغريًا للعب في السعودية، مشيرة إلى أنه إذا قرر عدم الوفاء بعقده مع مانشستر سيتي، سيبدأ مغامرة جديدة بالدوري الأمريكي.

وختمت بأنه لا يوجد شيء مؤكد بالنسبة لمستقبل دي بروين حتى هذه اللحظة، فقد يجدد عقده مع مانشستر سيتي ويستمر في النادي حتى الاعتزال، وقد يخوض تجربة اللعب في أمريكا.

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