إطلاق OKX رسميًا في تركيا في أحدث توسع عالمي

(MENAFN
- Edelman)
إسطنبول، 27 فبراير 2024-- أطلقت OKX، وهي شركة عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا Web3 وبورصة العملات الرقمية، OKX TR اليوم رسميًا، بورصة العملات الرقمية الخاصة بها في تركيا، مما يوفر للمستخدمين الأتراك بوابة موثوق بها ومتوافقة وشفافة لتداول العملات الرقمية والتمويل اللامركزي. OKX Web3 Wallet متاحة حاليًا في تركيا من خلال منصة OKX العالمية.
مع إطلاق OKX TR، يمكن للمستخدمين الوصول إلى الميزات المحلية المحسنة، بما في ذلك الإيداعات والسحوبات المباشرة بالليرة التركية من الشركاء المصرفيين مثل Fibabanka و VakıfBank و Ziraat Bankası و İş Bankası و Şekerbank و Türkiye Finans. هذا النهج، الذي يركز على احتياجات المجتمع المحلي، يضمن للمستخدمين القدرة على المشاركة في تداول العملات الرقمية وأنشطة التمويل اللامركزي بسهولة وكفاءة.
يقدم فريق OKX TR أيضًا دعمًا للعملاء المحليين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع باللغتين التركية والإنجليزية، مما يضمن حصول المستخدمين على المساعدة في الوقت المناسب والتوجيه الشامل عند الحاجة.
تقدم OKX TR للمستخدمين الأتراك منصة قوية لتداول أزواج العملات الرقمية الرئيسية، بما في ذلك USTD/TRY وBTC/TRY وETH/TRY، وتوفر للمستخدمين ميزات تشفير متقدمة.
تتوفر أيضًا OKX Wallet، وهي محفظة Web3 غير احتجازية توفر الوصول إلى بوابة حفظ ذاتي آمنة وسهلة الاستخدام لتداول الرموز غير القابلة للاستبدال، واستخدام التطبيقات اللامركزية، والمزيد. إنها أول محفظة تتميز بكل من تقنية الحوسبة متعددة الأطراف (MPC) وميزات تجريد الحساب (AA)، مما يمهد الطريق لاعتماد أوسع بين المستخدمين الأقل دراية بالتقنية.
في مايو 2023، أعلنت OKX أنها ستتوسع إلى تركيا وافتتحت منذ ذلك الحين مكتبًا ووظفت فريقًا في السوق. مع الإطلاق، ستستمر OKX TR في النمو والاستحواذ على حصة السوق المحلية من خلال تقديم منتجات وخدمات محلية.
قال Hong Fang رئيس OKX: "يعد الإطلاق الرسمي لـ OKX TR علامة فارقة في إستراتيجيتنا للتوسع العالمي. مع معدل اعتماد للعملات الرقمية يقترب من %50، تمثل تركيا سوقًا ديناميكيًا وواعدًا للغاية للصناعة مع استمرار تطورها. إن المستوى العالي من مشاركة السكان وفهمهم للأصول الرقمية يجعلها بيئة مثالية لـ OKX، ونحن ملتزمون بشدة بالمساعدة في مواصلة نمو هذا النظام البيئي النابض بالحياة بالفعل".
قال Mehmet Çamır، رئيس مجلس إدارة OKX TR: "إن إطلاق OKX TR هو دليل على إيماننا بالإمكانات الهائلة للنمو في البلاد والتزامنا تجاه السوق. تعتبر تركيا بالفعل رائدة عالميًا في تداول العملات الرقمية، وهي أيضًا في وضع رئيسي للنمو في مجال التمويل اللامركزي. نحن متحمسون لدعم هذا التطور، ونعتقد اعتقادًا راسخًا أن وجودنا هنا سيلعب دورًا محوريًا في تعزيز ظهور تركيا كمركز ابتكار لـ Web3. "
MENAFN28022024003109013942ID1107909401
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.