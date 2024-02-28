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تعاين ليليان بلومن، الوزيرة الهولندية السابقة للتعاون الإنمائي مشروعا في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في عام 2013. وعادة ما تنشر مثل هذه الصور بهدف إعلام الجمهور المحلي، ولكن يظل غياب الأشخاص الأصليين.يات في الوفد ملفتا للانتباه. Ton Koene/Alamy Stock Photo

MENAFN - Swissinfo) يتفق المجتمع الدولي على وجوب تقديم المساعدات الإنمائية بشكل أكبر من قبل المؤسسات المحلية. ومع ذلك، فإن هذا التحوّل يتقدّم ببطء شديد، بما في ذلك في سويسرا." />مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات تسجيل الدخول يبحثشؤون خارجية سويسرا بالكاد تحرز تقدّمًا... ما الذي يعيق تحرّرَ المساعدات الإنمائية من الطابع الاستعماري؟

يتفق المجتمع الدولي على وجوب تقديم المساعدات الإنمائية بشكل أكبر من قبل المؤسسات المحلية. ومع ذلك، فإن هذا التحوّل يتقدّم ببطء شديد، بما في ذلك في سويسرا . فلمَ ذلك؟



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تم نشر هذا المحتوى على 27 فبراير 2024 - 09:00 12دقائق سامانتا سيغفريد

بعد غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022، تكرّر وضعٌ بات معروفا في مجال المساعدات الإنمائية: لم تكن العديد من المنظمات الدولية مستعدة، وواجه الكثير منها صعوبات في التعامل مع الوضع الطارئ والمأساوي. أمّا على على الجانب الآخر، فقد تحرّك المجتمع المدني بسرعة وبقوّة، حيث نجح في جمع التمويل، من خارج الهياكل الرسمية، ومن خلال المؤسسات الكنسية والمتبرعين.ات الخواص تحديدا.

وتستمر المنظمات الأوكرانية حتى الآن في تقديم جزء كبير من المساعدات، خاصة في المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها. وفي منتصف نوفمبر 2023، سجّل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية

(UNOCHA) 7 مليار دولار من المساعدات الانسانية المخصصة لأوكرانيا من قبل المؤسسات الدولية، وولكن لم يتجاوز ما كان موجّها منها إلى المنظمات الأهلية المحلية ما نسبته

0.8%رابط خارجي .



وتبقى هذه الأرقام بعيدة جدا عن الالتزامات المنصوص عليها في”التوافق الكبير” الذي تم التوصّل إليه في عام 2016. فخلال قمة الأمم المتحدة العالمية حول العمل الإنساني التي استضافتها اسطنبول حينها، اتفقت الدول المانحة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على ضرورة إشراك البلدان المستفيدة من المساعدات بشكل أكبر في التدابير الإنسانية تخطيطا وتنفيذا.

في تلك القمة، تمّ الاتفاق على تخصيص 25% من جميع الأموال المرصودة للمساعدات إلى المنظمات الوطنية المحلية. ولكن ذلك الهدف ظلّ حبرا على ورق حتى الآن.

وتصدر انتقادات بشكل متزايد من البلدان التي توجّه إليها المساعدات.

فبعد ستة أشهر من الهجوم الروسي على أوكرانيا، توجهت العديد من منظمات المجتمع المدني في أوكرانيا برسالة مفتوحةرابط خارجي إلى المجموعة الدولية بعنوان“إلى جميع الذين واللواتي يرغبون.ن حقا في مساعدة أوكرانيا”.

تضمّنت الرسالة مجموعة من الاقتراحات لتحقيق ذلك، مثل التخفيف من البيروقراطية والتزام متطلبات الحياد، على سبيل المثال. ومما جاء في هذه الرسالة أيضا:“ليس لدينا الاستعداد لتحمّل ملء الطلبات والقيام بتقييمات التأثير حتى تاريخ معيّن” أو أيضا“يجب السماح للجهات الفاعلة المحلية بتحديد نهجها وأولوياتها الخاصة وعدم منعها من العمل فقط لأن

الجهات المانحة الدولية ترى بأنها غير محايدة”.

سويسرا بالكاد تحرز تقدّما

في العام الماضي، لم يخصّص سوى 5% من ميزانية المساعدات الإنسانية السويسرية مباشرة إلى المنظمات المحلية. ووفقا لباسكال ريتشارد، مسؤول قسم الشؤون الإنسانية الدولية في الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، فإن الأسباب الداعية لتعزيز ما يعرف بتفعيل التوطين كثيرة:“فهذه المنظمات تعرف الوضع الميداني بشكل أفضل، وغالبا ما يتيح لها الوصول بطرق أيسر إلى الأشخاص الذين واللواتي يحتاجون.ن المساعدة، وتظل حاضرة إلى جانبهم.ن لفترة طويلة بعض الكوارث التي تلمّ بهم.ن. كما أنّها تخفف من أعباء عملنا، لأن الموارد تكون غير كافية على المستوى الدولي لتلبية الاحتياجات في جميع أنحاء العالم”.



كيف ينجح توطين التعاون الدولي؟ تعرف الوكالة السويسرية للتعاون الدولي جيدًا التحديات المؤسسية، ولكن ليس من السهل التوصّل إلى حلول.. Christian Brun/Keystone

ما يبدو للوهلة الأولى بسيطا، فإن التقدّم في إنجازه يكون بطيئا. ويعترف باسكال ريتشارد بأنه“أثناء الأزمات الإنسانية الحادة، عادة ما يكون أيسرَ اللجوءُ إلى التعاون مع المنظمات الدولية التي لها تجارب راسخة في الميدان”. ومع ذلك، فإن من واجب الوكالة السويسرة للتنمية والتعاون ضمان أخذ الجهات الفاعلة المحلية في الاعتبار أكثر كجهات شريكة تنفيذية. وحتى لو لم يكن ذلك ممكنا الآن، فإنه يجب وضع خطط عملية لتحقيق ذلك في المستقبل”.



وفي هذا السياق، يستشهد الخبير بمثال نموذجي من ميانمار، حيث تعاون القسم الإنساني من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون لأوّل مرة في عام 2022 مع مزيد من الجهات الشريكة المحلية وكذلك الدولية. فضلا عن ذلك، تلتزم سويسرا، من خلال ممارسة نوع من التأثير الهادف، إلى دفع

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية

(UNOCHA) لضمان تخصيص 50% من ميزانيته في المستقبل للجهات الفاعلة المحلية العاملة في الميدان.

واجب الخضوع للمساءلة

لكنّ هذا المسعى يصطدم بمشكلة: ففي بعض الأحيان، يكون من الصعب تخفيف آليات المحاسبة والمراقبة في وقت تكون فيه“الجهات المانحة الكبيرة حريصة على تلقي تقارير حول استخدام أموالها”، كما يلاحظ بينوا ماير-بيش، من قسم السلام والحوكمة والمساواة التابع للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوكالة السويسرية بشكل متزايد من أجل تعزيز قدرات الجهات الفاعلة المحلية: إذ ترافقها خلال تنمية هياكلها بشكل مستقلّ،

وكذلك خلال إدارتها للمشاريع. ويقول بينوا ماير-بيش:“تسمح المهارات المكتسبة للمنظمات غير الحكومية المحلية بالوصول بسهولة أكبر إلى تمويلات من جهات مانحة أخرى”.

ويبدو تحقيق التمويل المحلّي في التعاون الإنمائي أيسر منه في مجال الإغاثة الإنسانية. وعند مراعاة الإجراءات التي تقوم بها الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون على الأرض في المجال الإنمائي، نجد أنها تخصّص 16% من الميزانية الإجمالية مباشرة للجهات الشريكة المحلية. ولكن على هذا المستوى أيضا، تظل هناك فرص كثيرة لفعل المزيد. ويمكن أن نقرأ في مشروع الاستراتيجية الجديدة للتعاون الدولي 2025- 2028، أن التنفيذ“يجب أن يتم قدر الإمكان عن طريق الجهات الفاعلة المحلية”... صياغة لا توحي بوجود تغيير

جذري

للنظام القائم في الأفق.

ووفقا لكل من بينوا ماير-بيش وباسكال ريتشارد، تُبدي الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون انشغالا منذ وقت طويل بتوطين المساعدات، ولكن“نحن نرغب، ولكن علينا أن نفعل ذلك بأكثر وضوح

في المستقبل”. وفي هذا الإطار قامت الوكالة مؤخرا بإنشاء مجموعة عمل داخلية لتعزيز هذا التوجّه.

كيف يمكن توطين المساعدات؟

يشير حافظ دربال، منسّق برنامج“أرض البشر- سويسرا” (Terres des Hommes Suisse) في زيمبابوي وجنوب أفريقيا وموزنبيق، والمسؤول عن الصحة والحقوق الجنسية، إلى أن توطين المساعدات لا يعني العمل فقط مع الجهات المحلية. ويشرح بالقول إنه“إذا فكّرنا بشكل متناسق، فإنّ هذه العملية تقتضي تحدّي هياكل السلطة الحالية ونقل سلطة صنع القرار من شمال الكرة الأرضية إلى جنوبها”.

وينبغي على البلدان المانحة طرح أسئلة حاسمة في مجالات عديدة: من السيادة المالية إلى تخطيط البرامج مرورًا بتطهير صفوفها من العنصرية. وفي السنوات الأخيرة، كثفت المنظمات غير الحكومية السويسرية النقاش حول التنفيذ الدقيق

لهذه التدابير.

وكان الشعار هو“إنهاء الطابع الاستعماري في المساعدات الإنمائية”. وبحسب حافظ دربال، فإن الأمر يتلخّص في النهاية في“التشكيك في أنماط الفكر الإستعماري التي لاتزال متجذّرة بعمق في هياكلنا أحيانا”.

المزيد المزيد متى تتحرر المساعدة الإنسانية من الطابع الإستعماري؟

تم نشر هذا المحتوى على 11 أكتوبر 2021 ما علاقة الصورة النمطية للسكان الفقراء في إفريقيا أو أمريكا اللاتينية والمنقذين البيض بالاستعمار؟

طالع المزيدمتى تتحرر المساعدة الإنسانية من الطابع الإستعماري؟

في شهر أبريل 2023، قطعت منظمة“أرض البشر- سويسرا” خطوة في هذا الاتجاه: فقد تم تعيين السيد تايسون موداريكيري، المنسق الوطني السابق لكل من زيمبابوي وجنوب أفريقيا، منسّقًا مشاركًا لبرنامج جنوب أفريقيا وزيمبابوي وموزنبيق، وهو الآن المسؤول عن وضع البرامج في هذه المناطق.



وأوضح حافظ دربال أن

موداريكيري يقدّم للإدارة تغذية راجعة فقط عند الضرورة. وهذا التخفيف في الإجراءات مفيد للطرفيْن:“فحتى الآن، كمدير تنفيذي، كان عليّ أن أوافق على كل شيء، على الرغم من أنه كان يعرف الواقع الميداني أفضل منّي بكثير”.

واتخذت المنظمة أيضا خطوات أخرى لنقل صلاحيات اتخاذ القرار إلى الجهات الشريكة في بلدان أخرى. وهكذا أصبح هذه الأطراف المحلية هي التي تنظّم الاجتماع السنوي وتشارك في تحديد الأولويات المتعلقة بمحاور العمل في الاستراتيجية الجديدة . ومن خلال منصة“يوث سبيك” ( Youth Speak)، أي الكلمة للشباب، تمنح منظمة“أرض البشر- سويسرا”، للشباب، الفئة الرئيسية التي تتوجه إليها المنظمة، القدرةَ على التأثير، بما في ذلك على محتوى البرامج أيضا.

من جهته، يرحّب تايسون موداريكيري بمنصبه الجديد:“أشعر بالتقدير، ويسعدني أن أكون قادرًا على القيام بنفس العمل مثل المتعاونين والمتعاونات من الشمال العالمي)). لكنّ منصبه كمدير مشارك ليس سوى جزء واحد من اللغز، كما يقول،“فمقرّ المنظمة في سويسرا، وما زلت ممثلاً لمواقفها واستراتيجيتها”.

ووفقًا له، فإنه من الضروري التصرف على مستوى الجهات المانحة، حيث إن“المال دائمًا ما يكون مرادفًا لاختلال توازن القوة. وما دامت الجهات المانحة لا تقدّم أموالاً إلا بشروط معينة، فإن هذا الخلل سيستمرّ”. ويقول إن منح الشركاء والشريكات مزيدًا من الحرية لتحديد مكان وكيفية استخدام الموارد سيكون إشارة إيجابية.

يشير حافظ دربال بدوره إلى نفس الإجراء، مبيّنا أن دوره في السنوات المقبلة سيشمل زيادة الوعي بين الجهات المانحة حول هذا الموضوع. وهذا يعني أيضًا الابتعاد عن اللغة البصرية الاستعمارية، حيث يؤكّج بالقول:“نحن نعمل مع فاعلين وفاعلات للتغيير، وليس مع ضحايا”))، يشدد.”.

تحرير: مارك لونتنيغر

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي

مراجعة: أمل المكي

متى تتحرر المساعدة الإنسانية من الطابع الإستعماري؟

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