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هل تظهر هذه الصورة عمليات إنشاء جدار من أجل إقامة منطقة عازلة جديدة في رفح على الحدود مع مصر؟ التقطت الأقمار الاصطناعية هذه الصورة يوم الأربعاء 21 فبراير 2024. KEYSTONE/Satellite image ©2024 Maxar Technologies

MENAFN - Swissinfo) تقارير إعلامية حول إنشاء مصر منطقة عازلة لاستيعاب مئات الآلاف من اللاجئين واللاجئات على حدود معبر رفح وآخر تطورات الوضع الإنساني في مدينة رفح ومخاوف من نشوب حرب في لبنان وسط تصاعد التوتّر بين إسرائيل وحزب اللّه." />مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات تسجيل الدخول يبحثآفاق سويسرية ماذا تكتب الصحافة السويسرية عن العالم العربي؟

تقارير إعلامية حول إنشاء مصر منطقة عازلة لاستيعاب مئات الآلاف من اللاجئين واللاجئات على حدود معبر رفح وآخر تطورات الوضع الإنساني في مدينة رفح ومخاوف من نشوب حرب في لبنان وسط تصاعد التوتّر بين إسرائيل وحزب اللّه. هذه هي أبرز القضايا التي تناولتها الصّحف السّويسريّة في تغطيتها للعالم العربي هذا الأسبوع.

تم نشر هذا المحتوى على 23 فبراير 2024 - 11:03 9دقائق

التحقت مي بـ swissinfo في عام 2017. عملت من قبل في عدد من المؤسسات الاعلامية مثل دويتشه فيلّه والجزيرة وبي بي سي. حاصلة على درجة البكالوريوس والماجستير في العلوم السياسية من جامعة برلين الحرة، وهي تهتم بالسياسة الدولية والأدب الحديث.



مقالات أخرى للكاتب (ة) القسم العربي









بدأ ثائر العمل في القسم العربي لـ swissinfo في عام 2018. حاصل على درجة الماجستير في موضوع الدراسات الإسلاميّة والشّرق أوسطيّة (ماجستير في الآداب) من جامعة برن في عام 2018، وعلى بكالوريوس في الفلسفة (بكالوريوس في الآداب) من جامعة دمشق في عام 2010.



مقالات أخرى للكاتب (ة) القسم العربي

تضارب بشأن تشييد منطقة عازلة في سيناء لاستيعاب تهجير محتمل لسكان رفح

تناولت صحيفة نويه تسرخر تسايتونغ التقارير الإعلامية حول شروع مصر في بناء منطقة عازلة قرب حدودها مع غزة من أجل استقبال الفلسطينيين.ات المتواجدين.ات في مدينة رفح.

وأفادت الصحيفة أن تحليلات صور الأقمار الصناعية تشير إلى أعمال بناء كبيرة في شمال سيناء وتجريف مناطق من الأرض في المنطقة العازلة بين مصر وقطاع غزة وإقامة جدران خرسانية، فيما يبدو أن مصر تقوم بإنشاء منطقة لاستيعاب مئات الآلاف من اللاجئين، رجالاً ونساء، على حدود معبر رفح، الذي يُعتبر بوابة الخروج الوحيدة لسكان قطاع غزة المحاصرين. ورغم التقارير وصور الأقمار الصناعية، فإن الحكومة المصرية تنفي صحة هذه الأنباء.

وفي حال تأكد صحة هذه التقارير، فإن هذه التحركات قد تكون مرتبطة بإعلان الجيش الإسرائيلي أنه سيوسع هجومه البري في قطاع غزة، التي يعيش فيه حوالي 1.4 مليون شخص. وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة المصرية تخشى الاندفاع عبر الحدود وتدفق موجة من اللاجئين.ات إلى شبه جزيرة سيناء.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، تستخدم إسرائيل القنوات الدبلوماسية للضغط على مصر لقبول أعداد كبيرة من الفلسطينيين، رجالاً ونساء، طوال فترة الحرب. لكن وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال في مؤتمر ميونيخ الأمني إنه لا توجد خطط لترحيل الفلسطينيين.ات من قطاع غزة.

وعلى الرغم من أن العديد من سكان القطاع يريدون مغادرة القطاع الساحلي بحثًا عن الأمان، إلا أنهم يرفضون الفرار إلى مصر ويخشوّن عدم السماح لهم بالعودة إلى وطنهم بعد انتهاء الحرب.

(المصدر:

نويه تسرخر تسايتونرابط خارجي غ، 16 فبراير

2024، بالألمانية)

قلق من نشوب حرب في لبنان

تناولت صحيفة تاغيس أنتسايغير في مقال تحليلي المخاوف المتزايدة من نشوب حرب في لبنان وسط تصاعد التوتّر بين إسرائيل وحزب الله وانتقال الهجمات الإسرائيلية إلى العمق اللبناني مع استهداف الغارات الجوية الإسرائيلية مدينة الغازية الساحلية، الأمر الذي يثير القلق في لبنان الغارق أصلاً في أزمة اقتصادية حادّة وحالة عدم استقرار سياسيّ.

وقيّمت الصحيفة احتمالية اندلاع حرب شاملة بتحليل مواقف طرفي النزاع ونقلت عن حنين غدار، الخبيرة في السياسة الشيعية في بلاد الشام في معهد واشنطن، أن“حزب الله لا يريد أن يهدر موارده في عملية إنقاذ غير مضمونة لحركة حماس. وقد شاهد الحزب عن كثب القوة التدميرية للجيش الإسرائيلي والدعم الأمريكي القوي لتل أبيب”.

بالإضافة إلى ذلك، فإن حزب الله ليس مستعداً عسكرياً أو مالياً للحرب. وترى غدار أن الموارد المالية محدودة بسبب العقوبات المفروضة على إيران، كما أن دول الخليج العربي لن يكون لديها رغبة في إعادة بناء لبنان هذه المرة.

هذا ويبدو أن حزب الله منشغل حالياً بتحديد مصادر الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية وإيجاد نقاط الضعف داخل بنيته الأمنية وذلك بعد الدقة التي أظهرها الجيش الإسرائيلي في عمليات الاغتيال لقائد حركة حماس صالح العاروري في العاصمة اللبنانية بيروت وقائد النخبة في حزب الله وسام الطويل في شهر يناير الماضي، في مؤشر على تغلله الاستخباراتي في الداخل اللبناني.

في المقابل فإن هذه الأولويات التي تتصدر اهتمام حزب الله في اللحظة الراهنة أدت إلى تجاوز إسرائيل الخطوط الحمراء. وكتبت غدار في تقييمها للوضع:“إن الموقف المتردد لحزب الله ساهم بدوره في تجاوز الجيش الإسرائيلي للخطوط الحمراء السابقة”.

وخلصت الصحيفة إلى أن هجوم حماس الذي وقع في 7 أكتوبر هزّ بقوة شعور دولة إسرائيل بالأمن ودفعها إلى إعادة صياغة سياستها الأمنية بالتركيز على إبعاد حزب الله عن الحدود الشمالية على المدى الطويل. وقد تم نقل آلاف الإسرائيليين.ات من عشرات البلدات في الأشهر الأخيرة. وفي ضوء هذه الحقائق، يتكهن العديد من الخبراء والخبيرات بأن حرباً حقيقية يمكن أن تندلع في لبنان هذا الربيع.

(المصدر: تاغيس أنتسايغيررابط خارجي ، 20 فبراير

2024، بالألمانية)

سكان رفح في حالة ترقب وخوف من امتداد نيران الحرب إليهم

أمّا صحيفة نويه تسورخير تسايتونغ فقد نشرت تقريراً مطوّلاً من انتاج مجموعة من صحافييها وصحافياتها يسلط الضوء على الوضع الإنساني في رفح عبر نقل شهادات عدد من السكان، الذين عبروا عن شعورهم باليأس والخوف المتزايد من الهجوم الإسرائيليّ المخطط له، حيث من المقرّر أن يتمّ مرة أخرى إخلاء المدينة، المكتظّة بالفعل والتي تعاني من ظروف معيشيّة سيّئة.

ويصف التقرير على لسان تلك الأصوات الوضع الإنسانيّ المتدهور للغاية، مع نقص المرافق الصحيّة والغذاء ومياه الشرب والأدوية، ويؤكّد على أنّ الناس في رفح غاضبون من حماس مع توارد تقارير عن اندلاع احتجاجات ضد الحركة.

في الوقت نفسه، تتعرض إسرائيل لانتقادات بسبب سياستها في الحرب، خاصة بعد الهجوم الأخير، الذي قُتل فيه العديد من المدنيين والمدنيّات.

وتشير الصحيفة إلى حالة عدم اليقين بين السكان في رفح بشأن الملاذ الآمن، نتيجة لتدمير العديد من المناطق وتجاهل إسرائيل التحذيرات الدولية بشأن الهجوم على المدينة.

(المصدر:

نويه تسرخر تسايتونغرابط خارجي ، 17 فبراير

2024، بالألمانية)