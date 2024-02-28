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منغيش (Mengeš)، بلدة صغيرة يبلغ تعداد سكانها نحو 8 آلاف نسمة، وتقع على بُعد 15 كيلومترًا شمال العاصمة السلوفينية ليوبليانا، فيها مقرّ لأكبر المعامل العالمية التابعة لشركة نوفارتيس، حيث تُصنَّع المكونات الحيوية التي تدخل في صناعة العقاقير الدوائية. 24k-production / Alamy

MENAFN - Swissinfo) مع تحوّل شركتي نوفارتيس وساندوز السويسريتين إلى إنتاج الأدوية المبتكرة والمكلفة، فإنهما تعتمدان بشكل متزايد على دولة سلوفينيا الصغيرة الواقعة في البلقان." />مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات تسجيل الدخول يبحثشركات سويسرية متعددة الجنسيات سلوفينيا... الرهانات المربحة للشركات الدوائية السويسرية

ضخَّت نوفارتيس، الشركة السويسرية العملاقة في الصناعات الدوائية، استثمارات تُقدَّر بمليارات الدولارات في مشاريع بسلوفينيا، لتساهم في تحويل هذا البلد إلى مركز ذي ثقل عالمي في إنتاج الأدوية الجنيسة.





تم نشر هذا المحتوى على 26 فبراير 2024 - 09:00 17دقائق

انضمت سيلين إلى SWI swissinfo في 2018 للعمل كصحافية فيديو في مشروع"Nouvo in English" ، بعد تخرجها مباشرة من أكاديمية الصحافة والاعلام في جامعة نوشاتيل. مارست أصيلة كانتون تيتشينو التصوير والكتابة وإجراء مقابلات مع أشخاص من جميع أنحاء سويسرا منذ حصولها على أول بطاقة تعريف كمراسلة بعمر 11 عاماً خلال معسكر مدرسي.



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ورغم السيطرة التي تفرضها الشركات الآسيوية المنافسة اليوم على السوق، من حيث الحصة والتكلفة، تؤمن شركات الأدوية السويسرية أن الدولة البلقانية الصغيرة تظلُّ لاعبا رئيسيًّا في توجُّه قطاع الصناعات الدوائية السويسري نحو التركيز على تصنيع العقاقير الدوائية الأكثر تعقيدًا وتكلفة.

ولعلَّ المسيرة المهنية للسيدة بولونسا كوهار وصعودها في مراتب قطاع الأدوية هي مرآة لمسيرة سلوفينيا وصعودها التدريجي لتصبح وجهة محورية في إنتاج الأدوية على الصعيد العالمي. فقد بدأت السيدة كوهار مسيرتها المهنية كباحثة في تطوير أدوية جنيسة قليلة التكلفة لدى شركة ليك (Lek) في 2002، وهو نفس العام الذي استحوذت فيه نوفارتيس السويسرية على الشركة السلوفينية. ومنذ ذلك الوقت، حازت السيدة كوهار على ترقية تلو الأخرى.

اليوم، تشغل هذه السيدة منصب رئيسة فريق مكوّن من أكثر من 500 موظفة وموظف في بلدة منغيش، وهي بلدة يبلغ تعداد سكانها 8 آلاف نسمة، وتقع على بُعد 15 كيلومترًا تقريبًا إلى الشمال من العاصمة السلوفينية ليوبليانا، وفيها مقرّ لأكبر المعامل العالمية التابعة لشركة نوفارتيس، حيث تُصنَّع المكونات الحيوية التي تدخل في صناعة العقاقير الدوائية.

وفي لقاء أجرته سويس إنفو (SWI Swissinfo) مع السيدة كوهار، قالت، وهي تُشير إلى خارطة توضِّح مواقع الإنشاءات في مجمَّع الشركة في منغيش:“شهد المجمَّع نموًّا عضويًّا في جميع الاتجاهات... نحن نبني ونتوسّع باستمرار، ونتكيف بقدراتنا وطاقتنا الإنتاجية لخدمة محفظة [منتجات] نوفارتيس”.

وعلى مدى عشرين عامًا خلت، ارتفعت صادرات سلوفينيا من الأدوية ارتفاعًا حادًّا، من 2 مليار دولار في عام 2010 إلى 15 مليار دولار عام 2022، في حين تضاعف إجمالي القيمة المضافة للقطاع خلال الفترة ذاتها. وبات القطاع اليوم يشكِّل نحو 5 % من إجمالي الناتج المحلّي للبلاد، ويوظف نحو 12 ألف شخص في بلد يبلغ عدد سكانه مليوني نسمة، أي أنَّ نسبة التوظيف في قطاع الأدوية السلوفيني تعادل مثيلتها في قطاع الأدوية السويسري، الذي يوظف 47 ألف نسمة من اليد العاملة.

شهدت صادرات سلوفينيا ووارداتها من الأدوية نموًّا سريعًا منذ عام 2018، والعامل الرئيسي وراء ذلك هو مركز تلبية احتياجات الصناعات الدوائية الذي افتتحته شركة كوهني أند نيجل (Kuehne+Nagel) في سلوفينيا في تلك السنة. واستغلت شركة الخدمات اللوجستية موقع البلاد الذي تعبر حدوده العديد من المنتجات، دون أن تستخدم بالضرورة في عمليات الإنتاج داخله.

كما كان لسويسرا دور رئيسي في هذا النمو، لا سيَّما شركة ساندوز (Sandoz) المتخصصة في تصنيع الأدوية الجنيسة، والتي كانت في السابق وحدة فرعية تابعة لنوفارتيس ثمَّ أصحبت شركة مستقلة في أكتوبر الماضيرابط خارجي . ودون احتساب الاستحواذ على شركة ليك، استثمرت نوفارتيس وساندوز أكثر من 3.5 مليار فرنك سويسري في سلوفينيا على مدى العقدين الماضيين، لتصبح الدولة البلقانية الصغيرة شريكًا لا غنى عنه لاثنتين من أكبر شركات الأدوية السويسرية.

ولا تزال هذه العلاقة تزدهر عامًا بعد عام. ففي عام 2022، أعلنت نوفارتيس عن استثمار آخر بقيمة 350 مليون دولار أمريكي في سلوفينيا، وفي العام الذي سبقه، التزمت ساندوز باستثمار يقارب 400 مليون دولار أمريكي، وهو أكبر استثمار أجنبي تقوم به شركة منفردة في تاريخ البلاد، لإنتاج الأدوية البديلة الحيوية، وهي عقاقير دوائية تتطابق تقريبًا مع نسخة سابقة لعقاقير سبق وأن مُنحت الموافقة وانتهت فترة براءة اختراعها. وعلى مدى العامين الماضيين، كان إجمالي استثمارات كلتا الشركتين في سلوفينيا هو الأكبر على الإطلاق في بلد أجنبي.

البداية كعملاق لتصنيع الأدوية الجنيسة...

اقتحمت سلوفينيا الساحة الدوائية مع نهاية الحرب العالمية الثانية عندما تأسست شركة ليك وشركة سلوفينية أخرى هي شركة كركا (Krka)، لإنتاج العقاقير الدوائية الجاهزة ومكونات الأدوية الجنيسة، وهي نسخ أرخص للأدوية التي انتهت براءة اختراعها، من أجل تزويد سوق شرق أوروبا. وفي عام 2002، كان سوق الأدوية الجنيسة في ذروته عندما استحوذت نوفارتيس على شركة ليك مقابل 876 مليون يورو، وأصبحت شركة ليك جزءًا مكمِّلًا لشركة نوفارتيس وسدَّت ثغرة في محفظة منتجاتها.

وأصبحت ليك، خلال فترة وجيزة، واحدة من الشركات الفرعية الرائدة لنوفارتيس، حيث طوّرت وصنَّعت أدوية تحقق مبيعات عالية مثل أوميبرازول، الجنيس لعقار علاج قرحة المعدة الذي يُباع للسوق الأمريكية تحت العلامة التجارية لوسيك (Losec) أو بريلوسيك (Prilosec). كما طوَّرت أيضًا المضاد الحيوي المركَّب من الأموكسيسيلين وحمض كلافولانيك.

وبالإضافة إلى خبرتها في الأدوية الجنيسة، تكمن جاذبية سلوفينيا في تكلفتها. ففي عام 2002، كان متوسّط الراتب السنويرابط خارجي (قياسًا بالقوة الشرائية) لا يزيد عن 35000 دولار أمريكي مقارنة بالمتوسط في سويسرا عند 65000 دولار أمريكي، وهذه ميزة رئيسية في وقت كان فيه قطاع الصناعات الدوائية الجنيسة في أوروبا يواجه ضغطًا متزايدًا من شركات منافسة منخفضة التكلفة في آسيا.

وحظيت نوفارتيس باستقبال حارٍّ في سلوفينيا، التي لم يكن قد مضى على استقلالها عن يوغوسلافيا سوى بضع سنوات، وكانت تخوض تحولًا من هيكل اقتصادي اشتراكي يركّز على الاقتصاد الوطني إلى هيكل يسعى إلى الانفتاح على الأسواق العالمية. وأدَّت استثمارات مجموعة نوفارتيس، التي كانت آنذاك أكبر استثمار أجنبي تستقبله البلاد في تاريخها، دورًا أساسيًّا في إحداث هذا التحوّل.

وعملت نوفارتيس، منذ استحواذها على شركة ليك، على إرساء البنية التحتية وتطوير المهارات عبر سلسلة الإمداد الدوائية في سلوفينيا، بما في ذلك بناء مرفق لتعبئة العقاقير الدوائية في عبوات زجاجية، ومصنع لإنتاج الأقراص والكبسولات، ومختبرات لتطوير الأدوية البيولوجية، ومصنع تعبئة في بلدة ليندافا (Lendava)، الذي بات اليوم أكبر مصنع تابع لشركة ساندوز ويصدِّر منتجاته إلى أكثر من 120 دولة.

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ومن أجل استيعاب التدفق المتزايد للسلع الدوائية، افتتحت شركة اللوجستيات السويسرية كوهني آند نيجل مركزًا لتلبية احتياجات الصناعات الدوائية في عام 2018، على بعد خمس دقائق بالسيارة من مطار ليوبليانا. ويمتدُّ المركز على مساحة تعادل تقريبًا مساحة ثلاثة ملاعب كرة قدم قياسية، وهو أكبر مركز لوجستيات دوائية في أوروبا.

تنشط شركات أدوية سويسرية في عدة مواقع داخل سلوفينيا Kai Reusser / swissinfo

بعد سنوات تكلّلت بنموّ قوي، بدأ مركز سلوفينيا كمصنع رئيسي للأدوية الجنيسة يتعرض لتهديدات في عام 2015 عندما تراجع عدد الأدوية التي انتهت براءة اختراعها وتصاعدت المنافسة من البلدان منخفضة التكلفة، وتحديدًا البلدان الآسيوية. وفي ظلِّ البيئة التي احتدمت فيها المنافسة والتحديات، عمدت الكثير من الشركات الدوائية الكبيرة والموثوقة إلى بيع وحدات الأدوية الجنيسة أو إسناد مهام إنتاجها إلى أطراف ثالثة، وتكثيف الأنشطة في الأدوية ذات الهوامش الربحية الأعلى.

... ثمّ التحوُّل إلى محرّك للابتكار

وإضافة إلى الانفصال عن ساندوز، نفذَّت نوفارتيس عمليات إعادة هيكلة واسعة النطاق على مدى العامين الماضيين ليتسنى لها التركيز على ما يُسمى بالأدوية المبتكرة، وهي أدوية تُصنَّع من مكونات لم تُعتمد من قبل، مثل العقاقير العلاجية الخليوية والجينية، وتستخدم لعلاج أمراض معقدة وتدر عائدات مالية أعلى.

في حين ركَّزت ساندوز، وهي أكبر شركة لتصنيع الأدوية الجنيسة في أوروبا، وواحدة من أكبر خمس شركات عالميًّا، الاستثمارات الجديدة على إطلاق أدوية جنيسة وبدائل حيوية يتطلب إنتاجها عمليات أكثر تعقيدًا وتُباع بأسعار أعلى. وكانت ساندوز قد أصدرت أول بديل حيوي لها في عام 2026، وأتبعتها بسبعة أخرى منذ ذلك العام، ولا تزال تعمل على تطوير 25 بديل حيوي جديد.

جورج ماكوس، رئيس قسم الشؤون التجارية وعضو في مجلس إدارة شركة ليك، وضَّح أن مواطنات ومواطني سلوفينيا يشكلون أكثر من 90 % من القوى العاملة في الشركات الدوائية الكبرى في البلاد. swissinfo

وكادت سياسة التحوُّل عن الأدوية الجنيسة أن تشكّل كارثة حقيقية على قطاع الصناعات الدوائية في سلوفينيا، غير أن الحكومة اتخذت تدابير عاجلة لتقديم أشكال الدعم، بما في ذلك تقديم حوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية التي من شأنها أن تعزّز سلسلة القيمة المضافة لهذا القطاع.

وفي حديث أجرته سويس إنفو مع ماتيفش فرانغيش، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، قال:“يتمثل طموحنا الاستراتيجي في التطور من كوننا مورِّدًا متمكِّنًا وموثوقًا إلى مطوّرٍ يركّز على ابتكار الحلول... وقطاع الصناعات الدوائية هو محرك رئيسي لتحقيق ذلك”.

وفي معرض وصفه لسويسرا كنموذج تقتدي به سلوفينيا، بيّن فرانغيش أن البلد قد ضخ خلال العقد الأخير استثمارات كبيرة في قطاع التعليم، لا سيَّما في المجالات العلمية، وأنه يقدّم للجهات المستثمرة مجموعة من الحوافز بما في ذلك الخصومات الضريبية للأنشطة الابتكارية.

وفي أحدث استثمارات ساندوز، خُصِّص 90 مليون دولار أمريكي لمركز لتطوير البدائل الحيوية في ليوبليانا و400 مليون دولار أمريكي لمعمل لتصنيع البدائل الحيوية في ليندافا، وسيدخل المرفقان طور التشغيل بحلول عام 2026. وتسهم الحكومة بمبلغ يتراوح بين 50 إلى 55 مليون يورو في استثمار ساندوز في بلدة ليندافا.

ويقول جورج ماكوس، رئيس قسم الشؤون التجارية وعضو مجلس إدارة شركة ليك:“ساد شعور بارتياح عميق عندما أعلنت ساندوز عن آخر استثماراتها... فقد كانت إشارة قوية على أن ساندوز جادة حقًا بشأن عملياتها في سلوفينيا”.

التخلّي عن تصنيع الأدوية الجنيسة

تضخّ نوفارتيس بدورها الاستثمارات في التكنولوجيات الجديدة. ويتجلَّى ذلك في بلدة منغيش، حيث يقوم فريق كوهار بإجراء بحوث على نحو 10 مواد يُحتمل استخدامها في التجارب السريرية أو في إنتاج عقاقير بيولوجية جديدة على نطاق تجاري لعلاج أمراض مثل التصلب المتعدد والتهاب المفاصل الروماتويدي.

وتشهد مرافق الشركة في منغيش، التي تضم أكثر من 500 موظفة وموظف، نموًا متواترًا. فقد عيَّنت في عام 2023 دفعة من الموظفات والموظفين بلغ عددها 100، وتُخطط لتوظيف دفعة إضافية عددها 150 موظفة وموظف هذا العام. وتبلغ حصة مواطنات ومواطني سلوفينيا 90 % من إجمالي القوى العاملة.

وتعمل نوفارتيس أيضًا على بناء مركز لبحوث وتطوير العلاجات الخليوية والجينية في منغيش، بالإضافة إلى معمل لتصنيع الناقلات الفيروسية، وهي فيروسات تستخدم لتوصيل الجينات إلى الخلايا، وسيكون موقع أول معمل في شبكة نوفارتيس خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

عملت السيدة بولونسا كوهار (إلى اليسار)، والتي تقود اليوم عمليات إنتاج المواد الدوائية البيولوجية في منغيش، طوال مسيرتها المهنية في ثلاث شركات هي: ليك وساندوز ونوفارتيس. Jessica Davis Plüss / SWI swissinfo

ويقول إميريك روايير، الفرنسي الأصل والذي عمل في فروع نوفارتيس في بازل وبلجيكا وفرنسا وأستراليا قبل أن يصبح رئيسًا لفرع نوفارتيس في سلوفينيا العام الماضي، إنّ” هناك رابطًا وثيقًا بين ما نقوم به هنا وكيفية تطور الشركة عالميًّا... وسلوفينيا تبرز بسرعة كمركز للتميز في الأدوية البيولوجية المعقدة”.

ومن المتوقع أن تستحدث نوفارتيس وساندوز ما يزيد عن 650 وظيفة، أغلبها لحاملي وحاملات الشهادة الجامعية، خلال السنتين المقبلتين في سلوفينيا. وبذلك يرتفع عدد القوى العاملة لدى الشركتين في البلاد إلى أكثر من 7،000 موظفة وموظف.

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ولعلَّ توافق سلوفينيا مع استراتيجيات نوفارتيس وساندوز المتطورة يعكس الصعوبات التي تواجه القارة الأوروبية عندما يتعلق الأمر بجذب الابتكارات والحفاظ في الوقت نفسه على إنتاج قدر كافٍ من الأدوية الرخيصة والأساسية في بلدان القارة.

وتشكِّل الأدوية الجنيسة نحو 70 % من الأدوية التي تباع في أوروبارابط خارجي . وتشجّع الحكومات استخدامها كوسيلة لإدارة تكاليف الرعاية الصحية الآخذة بالازدياد. ولكن تلبية الطلب من خلال الإنتاج الأوروبي المحلي أمر تزداد صعوبته عامًا بعد عام. ولا يُشكِّل الإنتاج المحلي الأوروبي سوى 25 % من الأدوية الجنيسة المستهلكة في القارَّة مقارنة بنسبة 77 % من المُستهلك من الأدوية الخاضعة لبراءات الاختراع. وحتى في سلوفينيا، حيث يبلغ متوسط الراتب السنوي ثلث نظيره في سويسرا، يكاد يصعب تحقيق الجدوى الاقتصادية لإنتاج الأدوية الجنيسة القديمة.

وفي 22 ديسمبر 2023، أغلقت ساندوز مصنعًا لإنتاج المضادات الحيوية في بريفاليه (Prevalje)، شمال سلوفينيا، وأعلنت عن أنها تعزز خطوط إنتاجها في النمسا، حيث قدمت الحكومة حافزًا ماليًّا قدره 28.8 مليون يورو لترقية مصنعها هناك، وهو آخر معامل إنتاج البنسلين في أوروبا.

هذا المقال هو ثمرة تعاون مع هيئة الإذاعة العامة السلوفينية. وشارك ميخا زافرتانيك من هيئة الإذاعة العامة السلوفينية في إعداد هذا التقرير أثناء إنتاج تقريره الخاصّ.رابط خارج

تحرير: نيرفيس أفيري

ترجمة: ريم حسونة

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي/أم

نوفارتيس تلغي 1400 وظيفة في سويسرا

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