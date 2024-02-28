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زيلينسكي يأمل أن تعقد القمة السّويسريّة حول خطّة السّلام في الربيع

2/28/2024 12:57:07 AM
(MENAFN- Swissinfo) تأمل أوكرانيا في عقد قمة سلام تنظمها سويسرا في ربيع هذا العام." />
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شؤون خارجية زيلينسكي يأمل أن تعقد القمة السّويسريّة حول خطّة السّلام في الربيع
آثار قصف على وسط مدينة دونيتسك بأوكرانيا، في 20 فبراير الماضي، قُتلت خلاله امرأة وأصيب العشرات. KEYSTONE

تأمل أوكرانيا في عقد قمّة سلام تنظّمها سويسرا هذا الربيع. ووفقا للرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي، فإنه سيتم وضع خطّة سلام مع الشركاء والشريكات الأوكرانيّين.ات، وسيتم تقديمها بعد ذلك إلى روسيا.

تم نشر هذا المحتوى على 26 فبراير 2024 - 13:02 3دقائق Keystone-SDA/ث.س
  • English en Zelensky hopes Swiss summit on peace blueprint takes place in spring الأصلي طالع المزيدZelensky hopes Swiss summit on peace blueprint takes place in spring
  • Español es Zelenski espera que la cumbre de paz en Suiza se celebre esta primavera طالع المزيدZelenski espera que la cumbre de paz en Suiza se celebre esta primavera
  • Русский ru Президент Украины хочет провести мирный саммит в Швейцарии весной طالع المزيدПрезидент Украины хочет провести мирный саммит в Швейцарии весной

وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي في كييف بمناسبة الذّكرى الثّانية للغزو الروسيّ لأوكرانيا، إنه لا ينبغي على بلاده أن تخسر المبادرة الدبلوماسيّة.

من جانبه، كان إينياتسيو كاسيس قد أعلن يوم الجمعة 23 فبراير في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك أنّ سويسرا تعتزم تنظيم مؤتمر سلام رفيع المستوى بحلول الصيف، وبأنّ هذا المؤتمر يجب أن يكون مقدّمة وبداية لعمليّة سلام، مضيفًا أنه من المهمّ أن يتمّ تمثيل تحالف واسع من الدول في المؤتمر، ليس فقط أوروبا والولايات المتحدة وكندا، ولكن أيضًا من مناطق أخرى من العالم.

وقال زيلينسكي في كييف:“سوف نقترح منصّة يستطيع من خلالها [الرئيس الروسي فلاديمير بوتين] أن يقبل أنّه خسر هذه الحرب وأنها كانت خطأً كبيراً ومأساة لنا وللعالم الديمقراطي”.

وشدّد زيلينسكي على أنّ أوكرانيا لا تستطيع تحمّل خسارة الحرب ضدّ روسيا، لأن ذلك يعني أنّها ستخسر وجودها.

ومع ذلك، فإن هذا هو بالضّبط هدف الرّئيس الرّوسيّ، الذي وصف انهيار الاتحاد السوفييتي، الذي كانت أوكرانيا تنتمي إليه ذات يوم، بأنه أعظم كارثة جيوسياسيّة في القرن العشرين.

حيث ينكر بوتين على أوكرانيا حقّها في الوجود كدولة مستقلّة، وذلك أيضاً لأن الرّوس والأوكرانيين.ات والبيلاروسيين.ات، كما يرى، يشكّلون.ن أمّة سلافيّة شرقيّة واحدة في بيلاروسيا. ويريد الغرب بدوره السيطرة على أوكرانيا من خلال ربطها بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، ممّا يعني إلحاق الضّرر بروسيا.

وكان الغزو الروسي للجارة الجنوبيّة أوكرانيا قد بدأ في فجر يوم 24 فبراير 2022 بناءً على أوامر بوتين. وعلى عكس التوقّعات الرّوسيّة، فإنه لم يتم الاستيلاء على العاصمة كييف في غضون أيام قليلة، ولم تتم تصفية زيلينسكي وحكومته أو احتلال معظم البلاد. وبدلاً من ذلك، تمّ طرد القّوات الرّوسيّة من نصف الأراضي الأوكرانيّة المحتلّة.

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