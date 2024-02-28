جامعة برن تقرر حل معهد الدّراسات الإسلاميّة والشّرق أوسطيّة

(MENAFN
- Swissinfo) هذا ما قررته إدارة جامعة برن بعد إجراء تحقيق إداري بشأن معهد الدراسات الإسلامية والشرق الأوسطية." />
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هـويّـات جامعة برن تقرر حل معهد الدّراسات الإسلاميّة والشّرق أوسطيّة كريستيان لومان، عميد جامعة برن، في الوسط، يتحدث إلى جانب بيتر ج. شنيمان، عميد كلية العلوم الإنسانية بجامعة برن، على اليسار، وكريستوف بابا، الأمين العام لجامعة برن، على اليمين، في مؤتمر صحفي حول تقرير التحقيق الإداري في معهد الدّراسات الإسلاميّة والشّرق أوسطيّة (ISNO) يوم الخميس 1 فبراير 2024 في برن. © Keystone / Anthony Anex
قررت جامعة برن وقف نشاط معهد الدّراسات الإسلاميّة والشّرق أوسطيّة (ISNO) بشكله الحالي بعد إجراء إدارة الجامعة تحقيق إداري بِشأنه، وفق ما أعلنته أمس الخميس.
تم نشر هذا المحتوى على 02 فبراير 2024 - 11:14 2دقائق Keystone-SDA/م.ا
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وبدأ التحقيق بِشأن معهد الدّراسات الإسلاميّة والشّرق أوسطيّة بعد أن أدلى أحد موظفي المعهد بتعليقات إيجابية على المنصة الإلكترونية X (تويتر سابقًا) حول هجوم حماس على إسرائيل. وبعد ذلك تم فصل الموظف دون سابق إنذار.
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وستقدم الكلية الآن تقريرا هيكليا عن إعادة تنظيم القسم بحلول نهاية يونيو 2024، وفقا للجامعة. وإلى أن يتم وضع الهيكل الجديد، سيتم وضع المعهد تحت إشراف إدارة الكلية. كما تم توجيه الانتقادات للرئيسة المشاركة للمعهد، سيرينا تولينو، بسبب أوجه القصور في السلوك الإداري، وخاصة في نهج تعيين الموظفين.ات.
وتوصل التحقيق الإداري إلى وجود استقطاب قوي وتوتر كبير بين العاملين.ات في المعهد. وكانت هناك تبعيات للموظفين.ات لإدارة المعهد، وتضارب في المصالح، وأسلوب إداري غير رسمي بشكل هائل. ومع ذلك، يذكر التقرير أيضًا أنه تم تنفيذ عمل علمي جيد في معهد الدّراسات الإسلاميّة والشّرق أوسطيّة.
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