

اذهب إلى الصفحة الرئيسي

اذهب إلى قائمة التصف

اذهب إلى المحتو اذهب إلى محرك البح



أخبار ورؤى من سويسرا

قضايا تحت المجهر

وجهات نظر

نقاشات

فيديو الاشتراك في النشرة الإخبارية



الدليل السويسري

من نحن يبحث



en English

de Deutsch

fr Français

it Italiano

es Español

pt Português

ja 日本語

ar العربية

zh 中文 ru Русский

كريستيان لومان، عميد جامعة برن، في الوسط، يتحدث إلى جانب بيتر ج. شنيمان، عميد كلية العلوم الإنسانية بجامعة برن، على اليسار، وكريستوف بابا، الأمين العام لجامعة برن، على اليمين، في مؤتمر صحفي حول تقرير التحقيق الإداري في معهد الدّراسات الإسلاميّة والشّرق أوسطيّة (ISNO) يوم الخميس 1 فبراير 2024 في برن. © Keystone / Anthony Anex

MENAFN - Swissinfo) هذا ما قررته إدارة جامعة برن بعد إجراء تحقيق إداري بشأن معهد الدراسات الإسلامية والشرق الأوسطية." />مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات تسجيل الدخول يبحثهـويّـات جامعة برن تقرر حل معهد الدّراسات الإسلاميّة والشّرق أوسطيّة

قررت جامعة برن وقف نشاط معهد الدّراسات الإسلاميّة والشّرق أوسطيّة (ISNO) بشكله الحالي بعد إجراء إدارة الجامعة تحقيق إداري بِشأنه، وفق ما أعلنته أمس الخميس.



English en The University of Bern dissolves its Middle East Institute الأصلي طالع المزيدThe University of Bern dissolves its Middle East Institute Русский ru Университет Берна расформировал Институт Ближнего Востока طالع المزيدУниверситет Берна расформировал Институт Ближнего Востока

تم نشر هذا المحتوى على 02 فبراير 2024 - 11:14 2دقائق Keystone-SDA/م.ا

وبدأ التحقيق بِشأن معهد الدّراسات الإسلاميّة والشّرق أوسطيّة بعد أن أدلى أحد موظفي المعهد بتعليقات إيجابية على المنصة الإلكترونية X (تويتر سابقًا) حول هجوم حماس على إسرائيل. وبعد ذلك تم فصل الموظف دون سابق إنذار.

+ طرد محاضر في جامعة برن بسبب تعليقاته التي أشادت بهجمات حماس

وستقدم الكلية الآن تقريرا هيكليا عن إعادة تنظيم القسم بحلول نهاية يونيو 2024، وفقا للجامعة. وإلى أن يتم وضع الهيكل الجديد، سيتم وضع المعهد تحت إشراف إدارة الكلية. كما تم توجيه الانتقادات للرئيسة المشاركة للمعهد، سيرينا تولينو، بسبب أوجه القصور في السلوك الإداري، وخاصة في نهج تعيين الموظفين.ات.

وتوصل التحقيق الإداري إلى وجود استقطاب قوي وتوتر كبير بين العاملين.ات في المعهد. وكانت هناك تبعيات للموظفين.ات لإدارة المعهد، وتضارب في المصالح، وأسلوب إداري غير رسمي بشكل هائل. ومع ذلك، يذكر التقرير أيضًا أنه تم تنفيذ عمل علمي جيد في معهد الدّراسات الإسلاميّة والشّرق أوسطيّة.

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"

يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على ... .