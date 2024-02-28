

اذهب إلى الصفحة الرئيسي

اذهب إلى قائمة التصف

اذهب إلى المحتو اذهب إلى محرك البح



أخبار ورؤى من سويسرا

قضايا تحت المجهر

وجهات نظر

نقاشات

فيديو الاشتراك في النشرة الإخبارية



الدليل السويسري

من نحن يبحث



en English

de Deutsch

fr Français

it Italiano

es Español

pt Português

ja 日本語

ar العربية

zh 中文 ru Русский

رحلة شتوية عبر غوتهارد في عام 1790، بناءً على رسم من جوهان غوتفريد ينتزش PDM 1.0 DEED

MENAFN - Swissinfo) ارتبط اسم قرية فلويلن السويسرية في القرن الثامن بتجارة مثيرة تمثلت في صفقات مربحة تمثلت في نقل الأطفال والطفلات غير الشرعيين.ات." />مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات تسجيل الدخول يبحثتاريخ في زمن تهريب الأطفال والطفلات عبر الغوتهارد

شهد القرن التاسع عشر نقل الأطفال والطفلات غير الشرعيين.ات بعد الولادة من داخل سويسرا إلى ميلانو. ولقد أثارت تلك الصفقات المربحة ضجة في جميع أنحاء أوروبا.



Deutsch de Als Kinder über den Gotthard geschmuggelt wurden الأصلي طالع المزيدAls Kinder über den Gotthard geschmuggelt wurden

Italiano it Quando i bambini illegittimi venivano trafficati di nascosto dalla Svizzera verso Milano طالع المزيدQuando i bambini illegittimi venivano trafficati di nascosto dalla Svizzera verso Milano

中文 zh 瑞士曾经走私婴儿 طالع المزيد瑞士曾经走私婴儿 Русский ru Как Швейцария избавлялась от ((незаконных детей)) طالع المزيدКак Швейцария избавлялась от ((незаконных детей))

تم نشر هذا المحتوى على 04 فبراير 2024 - 09:00 13دقائق جانين شنايدر

في الرابع من ديسمبر عام 1807، ذاع فجأة صيت قرية فلويلن ذات الخمسمائة نسمة، ليتعدى حدود سويسرا.“إن البلدة التي يقطنها بعض ممن عملوا.ن في تجارة الأطفال من الجنسين تدعى فلويلن، وهي قرية تقع بالقرب من مدينة ألتدورف في كانتون أوري”، هذا ما جاء في مستهَل المقال الافتتاحي بجريدة“شفايتسربوتن” (كانت تصدر بالألمانية من لوتسيرن ثم من آراو، ما بين 1798 و1878).

آنذاك، سلط التقرير الذي حمل عنوان“حول إساءة مرعبة تجري في سويسرا، أو حول تجارة الأطفال والطفلات”، الضوء لأول مرة على ذلك النموذج المشبوه من الصفقات التي كانت تتم في كانتون أوري؛ فعلى مر حوالي عقد من الزمن كان الأبناء والبنات غير الشرعيين.ات ينقلون.ن من سويسرا عبر ممر الغوتهارد الجبلي، إلى ملجأ لمجهولي.ات النسب في ميلانو.

ومع إنشاء مؤسسة“بيا كازا ديغلي إسبوستي إيه ديله بارتورينتي” (Pia Casa degli Esposti e delle Partorienti) المعنية بالنساء والولادة عام 1780، أتيحت ممارسة ليبرالية فريدة من نوعها على مستوى أوروبا، لإيواء الأطفال إناثاً وذكوراً. وبينما لم يكن في جميع أنحاء الكنفدرالية حينها ملجأ أيتام ويتيمات واحد، يقبل بإيداع أطفال أو طفلات غير شرعيين.ات، فإن ذلك الملجأ الذي أسسته امبراطورة النمسا ماريا تيريزيا، أتاح للجميع فرصة تسليم المواليد من الجنسين، والعودة في أي وقت لاستلامهم.هن، بدون التعرض لعقوبة.

أثار تقرير جريدة“شفايتسربوتن” زوبعة عارمة، فسرعان ما نشرت صحف تصدر في فيينا وأوغسبورغ مقالات تتناول صفقات“تجارة الأطفال والطفلات”.

من هنا اضطرت السلطات في كانتون أوري إزاء الضغط الذي مورس عليها، إلى تتبع تلك الاتهامات. أما كيف كانت تجري تلك الصفقات بالضبط، ومن كان متورطاً بها، فهو ما نعرفه اليوم من خلال هذه الاستقصاءات.

صحيح، أن قرية فلويلن لم تكن المكان الوحيد الذي كان يتم عبره نقل الأطفال والطفلات غير الشرعيين.ات إلى إيطاليا في القرن التاسع عشر. بل كانت هناك صفقات مشابهة تُجرى أيضاً في مدن كوسناخت، ورابرسفيل، وسانت-غالن. إلا أن كانتون أوري الذي يضم طرق التجارة التقليدية مع إيطاليا، شهد انطلاق هذه الظاهرة.

فهناك شرعت أواخر القرن الثامن عشر أسرتا القابلة ماريا هوبر، والمدرس السابق فرانس يوزف كيمف، في نقل أطفال وطفلات غير شرعيين.ات في سن الرضاعة إلى خارج الكنفدرالية. فما بين عامي 1803 و1807 فقط، عبر.ت حوالي 60 طفلاً وطفلة على يد أسرتي هوبر، وكيمف.

قرية فلوئيلن في عام 1820، رسمها غابرييل لودفيغ لوري. PDM 1.0 DEED

تورط الكاهن

من بين هؤلاء، كان طفلا السيدة جوزيفا ماتيس، من بلدة فولفنشيسن بكانتون نيدفالدن. فقد حملت الشابة بتوءمين، إلا أن والد الطفلين رفض الزواج منها.

وفي عام 1808، خضعت السيدة جوزيفا للتحقيق من قِبل سلطات كانتون أوري بشأن تلك الوقائع. حيث ورد في محضر التحقيق:“وبما أن الطفل غير مرغوب فيه، فقد نصحها كل من القاضي والكاهن، بتسليمه إلى مكان ما يكون أجدى له”.

هكذا وضعت طفليها سراً لدى أسرة هوبر. وقد تكفل الوصي على الأب الشاب بإقامة ونقل الطفلين إلى إيطاليا. إلا أن الطفلين لم يصلا إلى ميلانو أبداً. فقد توفيا في الطريق ببلدة بوديو. بل إن بعض من الأطفال والطفلات الرضع توفوا.ين في نفس مكان ولادتهم.ن. لذلك فقد تورط في تلك الصفقات بخلاف القابلات اللاتي كن يساعدن في الولادة، أيضاً بعض الكهنة والشمَّاسين. وتمثلت مهمتهم في تعميد الرضع والرضيعات، ودفن من ت.يتوفى سراً في إحدى المقابر.

يذكر أن دفن تلك الجثث الصغيرة كان يتم في المقابر حديثة العهد ـ“حتى لا تثير الريبة، قدر المستطاع”، مثلما ورد في أقوال الشمَّاس ميغنيت من قرية فلويلن، في التحقيق الذي أجري معه في الثاني والعشرين من ديسمبر 1807. أما من بقي من الأطفال والطفلات على قيد الحياة، فكان يتم نقلهم.ن على نقالة ويحمل عبر ممر الغوتهارد الجبلي سيراً على الأقدام، إذ كان يجري نقل العديد من هؤلاء، الذكور والإناث، دفعة واحدة. ولإسكات هؤلاء الرضع والرضيعات، كان جوزيف كيمبف يقوم بإعطائهم.هن جرعة كبيرة من مادة الترياق، وهي خلاصة متعددة الاستعمالات، كانت تُعزز في مطلع القرن التاسع عشر، بإضافة الأفيون.

وفي ميلانو كان يتم إيداع الأطفال إناثاً وذكوراً في ملجأ لمجهولي.ات النسب. إلا أن ناقلي.ات الأطفال القادمين.ات من سويسرا لم يكن في مقدورهم.ن تسليم الأطفال بصورة رسمية، إذ لم تكن خدمات تلك المؤسسة متاحة إلا لأهل إمارة ميلانو آنذاك.

ولإيصال الأطفال إناثاً وذكوراً إلى هناك، كان النقل يتمّ عبر نافذة الإيداع الدوَّارة، أو التعاون مع قابلات من ميلانو. وكثيراً ما كان يتمّ اعتماد شهادات مزوّرة من المستشفيات. لذلك فإنه من المستحيل معرفة العدد الحقيقي للرضع الذين واللواتي وصلوا.ن بالفعل إلى ميلانو، أو قضوا.ين نحبهم.نّ في الطريق إليها، أو أودعوا.ن ملاجئ أخرى للأطفال والطفلات مجهولي.ات النسب.

قرن مجهولي.ات النسب

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن القرن التاسع عشر يعتبر هو الأبرز من حيث أرباح صفقات“نقل الأطفال والطفلات”. ففي كافة أرجاء أوروبا، ارتفعت على مدار هذا القرن“معدلات الأطفال والطفلات غير الشرعيين.ات” بشدة، لذلك كثيراً ما يطلق عليه“قرن مجهولي.ات النسب”.

كذلك كان الحال في كانتون أوري، وسائر أنحاء سويسرا، حيث ارتفعت معدلات المواليد إناثاً وذكوراً، خارج إطار الزواج ـ ففي كانتون أوري ارتفعت هذه النسبة من 0،3 % حوالي عام 1800، إلى 5،7% حوالي عام 1858.

أما أسباب هذا الارتفاع الشديد، فإنها غير واضحة تماماً. لكن بالتأكيد ساهم فيها النمو السريع للكثافة السكانية في ذلك الوقت. كما أن الانتقال نحو الحداثة والثورة الصناعية، قد أدى إلى تغير جذري في أنماط العمل والحياة. فالشباب من الجنسين بصفة خاصة أصبحوا.ن أكثر حركة، وانتقلوا.ن في سن مبكرة من المحيط الاجتماعي المعتاد، للبحث عن عمل في أماكن أخرى.

لم يتسبب هذا الوضع فقط في انحسار الرقابة الاجتماعية، بل نجمت عنه ظروف عمل تعرض الشابات بصفة خاصة للأذى. لذلك لم يكن حمل إحدى الخادمات سفاحاً من مخدومها، بالأمر غير المعتاد.

فضلاً عن ذلك، فقد وضعت على مدار القرن التاسع عشر الكثير من العوائق القانونية التي حالت دون الزواج. حيث أدرج كانتون أوري في عام 1810 قانوناً خاصا بالفئات الفقيرة، يحظر الزواج على الأشخاص“الذين واللواتي قضوا.ين حياتهم.ن في فسق وخلاعة، وعدم استقرار، أو عاشوا في تسّول كسول، أو في تشرّد”. وكان من شأن هذه القوانين الحيلولة دون توريث الفقر. لكنها في الواقع، جاءت بنتيجة عكس الهدف المنشود منها.

فإذا كان المعتاد قبل سن تلك القوانين، أن تكون العلاقات الجنسية السابقة على الزواج، مقدمة للزواج نفسه، فإن هذا الأمر لم يعد متاحاً للطبقة الأفقر من الشعب بسبب تلك القوانين. من هنا ولد.ت أطفال وطفلات خارج إطار الزواج، ودخلت النساء في دائرة مفرغة من الوصم الاجتماعي والعوز الاقتصادي.

حارس في مكان إيواء الرضّع، لوحة رسمها جيواكينو توما في عام 1877. تصور اللوحة مراقبة نظام الفتحة الخاص بالرضّع. PDM 1.0 DEED

الإقصاء الاجتماعي

في مطلع القرن التاسع عشر، كان الحمل خارج إطار الزواج مرتبطاً بعواقب قانونية واجتماعية وخيمة بالنسبة للمرأة. وكان ينتظر منها الإبلاغ عن نفسها والبوح باسم الأب. فإذا ما لم تُرِد ذلك، أو لم تتمكن من فعله، فإنه كان يطبق أثناء الولادة ما يعرف باسم“تحقيق الولادة والنفاس”. حيث كان يفترض ألا تتمكن المرأة أثناء آلام المخاض من التفوه بما ينافي الحقيقة.

بالنسبة للنساء كانت هذه الممارسة التي تشبه التعذيب سلاحاً ذو حدين. فمن ناحية كان الإدلاء بأقوالها أثناء الولادة يمثل عبئاً نفسياً هائلاً. ومن ناحية أخرى حصلت النساء بموجب ذلك على فرصة لمحاسبة الأب، والذي كان يتوجب عليه بعدها الاعتراف بالطفل والتكفل به.

جدير بالذكر، أنه كان يتم في أعقاب الولادة توقيع العقوبة على والدي الطفل.ة غير الشرعي.ة، بينما كانت العقوبة تتراوح بين الغرامة المالية، والعقوبة الجسدية والتشهير بهما، وقد تصل إلى حد السجن. صحيح أن الأمهات العازبات كن يظللن بعد ذلك تحت مراقبة السلطات. لكن الآباء بدورهم، كانوا يخشون أيضاً تضرر سمعتهم.

لذلك لم يكن من المستغرب أن يتحول الأمر في مطلع القرن التاسع عشر إلى تجارة في كانتون أوري، لولادة الأطفال والطفلات غير الشرعيين.ات سراً ثم إخراجهم.ن خارج الكنفدرالية. وصحيح أن الضجة الإعلامية التي أعقبت تلك الوقائع، أسفرت عام 1807 عن سن حظر مؤقت على نقل الأطفال من الجنسين.

إلا أن هذا الحظر رُفع مجدداً في الثامن والعشرين من مايو عام 1814.

لاحقاً، وبالتحديد في عام 1820، تقدم مجلس الشرطة بكانتون لوتسيرن بشكوى مطالباً فيها كانتون أوري بـ“وضع حد نهائي لهذه الممارسات غير الأخلاقية”. بعدها تمكنت السلطات في كانتون أوري من فرض حظر نهائي، ووضعت نقل الأطفال والطفلات غير الشرعيين.ات تحت طائلة عقوبة السجن.

لكن عدم المساواة القانونية التي عانى منها الأطفال والطفلات غير الشرعيين.ات وبذلك وصمهم.ن اجتماعياً أيضاً، استمرا بعدها لمدة قرن كامل. فقط، عام 1976 وبموجب تعديل قانون الأطفال إناثاً وذكوراً، الصادر آنذاك، تحققت المساواة بين الأطفال والطفلات الشرعيين.ات وغير الشرعيين.ات، فيما يخص حق الميراث، وحق المواطنة، والحق في حمل اسم العائلة.

ترجمة: هالة فرّاج

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"

يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على ... .