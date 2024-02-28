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Illustration: Helen James / SWI swissinfo

MENAFN - Swissinfo) 150 شركة سويسرية ناشئة بروح كاليفورنية، من بينها ثلاث شركات تقدّر قيمتها بمليار دولار. لقاء مع إميليا باسكيه من "سويس نيكس" بسان فرانسيسكو." />مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات تسجيل الدخول يبحثعلوم إيميليا باسكيه...“سويس نكس” وصناعة الشركات أحادية القرن

في سان فرانسيسكو، هناك ما يزيد عن 150 شركة ناشئة سويسرية مدفوعة بروح كاليفورنيا، من ضمنها ثلاث شركات وصلت قيمتها حتى الآن إلى مليار دولار. إنّها إحدى مصادر الفخر لشبكة "سويس نكس". مقابلة مع إيميليا باسكيه، المولودة في مدينة غرويير السويسرية قبل 37 عاما، ومديرة المؤسّسة منذ 15 شهرا.





تم نشر هذا المحتوى على 05 فبراير 2024 - 09:00 15دقائق

بعد أن بدأت مسيرتي المهنية في الصحافة الإقليمية (المكتوبة والإذاعية) في سويسرا الناطقة بالفرنسية، انضممت إلى إذاعة سويسرا العالمية في عام 2000، في الفترة الانتقالية التي شهدت ولادةswissinfo . منذ ذلك الحين وأنا أكتب عن مجموعة متنوعة من المواضيع، من السياسة إلى الاقتصاد والثقافة والعلوم، بالإضافة إلى إنتاجي لأشرطة فيديو قصيرة حول هذه المواضيع أحياناً. مجالات الاهتمام المفضلة لدي هي العلوم الدقيقة، وخاصة فيزياء الجسيمات، والفيزياء الفلكية وعلوم الفضاء وموسيقى الروك (نعم، هناك أشخاص لا يزالون يستمعون إليها إلى اليوم بالتأكيد! ...)



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تقول إيميليا:“لقد عملت دائمًا في مفترق الطرق بين الابتكار والعلوم والسياسة. وبالنسبة لي، فإن كاليفورنيا هي رمز الحرية والأفكار المبتكرة”. وقبل وصولها إلى سان فرانسيسكو في سبتمبر 2022، عملت إميليا باسكيه مستشارة لألان بيرسيه، الذي كان حينها وزير الداخلية والصحة والثقافة في سويسرا، لمدة أربع سنوات. وقبل ذلك، كانت على رأس“فوراوس”، وهي مختبر أفكار تشاركي حول السياسة الخارجية.

يعتبر وادي السيليكون وسويسرا من أكثر المناطق ابتكارًا على وجه الكرة الأرضية. لماذا ؟ ما الذي يفصلهما أو يجمعهما معًا ؟ ماذا يمكن أن يتعلّما من بعضهما البعض ؟ من خلال هذه السلسلة، نخبرك عن وادي السيليكون وكيف ينظر إليه السويسريات والسويسريون الذين واللواتي يعانون.ين من إغراءاته ووعوده وتناقضاته.

إيميليا باسكيه توضح لرواد ورائدات الأعمال السويسريين.ات الجدد ما يمكن تعلّمه من تجربة وادي سليكون:

تأسست“سويس نكسرابط خارجي” (Swissnex)،“القنصلية العلمية” السويسرية في سان فرانسيسكو قبل عشرين عاما. وهي جزء من شبكة تمتد من ساحلَيْ الولايات المتحدة إلى اليابان، مروراً بالبرازيل والهند والصين وسنغافورة. وتقول مديرتها إيميليا:“نحن نستقبل باحثين.ات علميين.ات وجامعيين.ات وشركات ناشئة، بالإضافة إلى فنانين وفنانات ومندوبي.ات حكومات أجنبية، ويأتي الجميع إلى هنا للاستيحاء من تجربتنا”. وفي الواقع، فإنّ المنافسة قوية، فقد قامت كل من النمسا وإيطاليا بإنشاء هياكل مماثلة.

تهدف سويس نكس، رسمياً، إلى“تعزيز التبادل والتعاون في مجالات التعليم والبحث والابتكار”. نظرة خاطفة إلى“جدار الشهرة” في مكتب سان فرانسيسكو تكفي لتأخذ العبارة منعطفا ملموسا للغاية: أكثر من 150 شعارًا لشركات كبرى ومعروفة، كانت قد قدمت إلى هنا حينما كانت لا تزال مجرد شركات ناشئة. وأصبحت ثلاث من بينها شركات “أحادية القرن” أو“يوني كورن” (وهي الشركات الصاعدة التي تُقدر قيمتها بمليار دولار على الأقل).

شركة“مايندمايزرابط خارجي” (MindMaze) التي أُنشأت بعد عقد من الأبحاث والتجارب، و”مايندمايز برو” (MindMaze Pro) هي منصة تأهيل عصبي للأطراف العليا، تستخدم كاميرات خاصة لمتابعة الحركات بتقنية ثلاثية الأبعاد من أجل مساعدة المرضى الذين يتماثلون للشفاء من إصابات مؤلمة والذين يعانون من السكتات الدماغية الحادة والمزمنة.

شركة“نيكس ثنكرابط خارجي” (Nexthink) الرائدة في مجال برامج إدارة خبرات الموظفين والموظفات الرقمية. وتقدّم الشركة لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات موجزاً عن خبرات الموظفين والموظفات اليومية فيما يتعلق بالتكنولوجيا على مستوى الجهاز، مما يسمح لمدراء تكنولوجيا المعلوماتية بالانتقال من الحل التفاعلي للمشكلات إلى التحسين الاستباقي.

شركة“سكانديترابط خارجي” (Scandit) طورت تقنية للرؤية بواسطة الحاسوب تسمح للهواتف الذكية ولأجهزة أخرى بمسح الرموز الشريطية (الباركود) والقيام بمهام أخرى تتعلق بإدخال البيانات. وتم الاعتراف بالشركة كرائدة في صناعة الرؤية المعلوماتية المحمولة.

دقيقتان للإقناع

توضح إيميليا باسكيه بالقول:“نرى رواد الأعمال، من الشباب والشابات، يأتون بأفكار جيدة جدا، ونقوم بتدريبهم.ن لمدة أسبوعين على طريقة تفكير وادي سليكون”.

حتّى وإن كانت سويسرا قد صنّفت باستمرار على أنها الدولة الأكثر ابتكارا في العالم، فإن شركات“هاوليت -باكارد”، و“آبل”، و”أنتيل”، و”فيسبوك”، و”تيسلا”، ونيتفليكس”، و تويتر”، و“غوغل”، نشأت جميعها في“الوادي”، هذا الشريط الضيق من الأرض الذي يقع على بعد سبعين كيلومترا من جنوب المدينة، بين خليج سان فرانسيسكو والمحيط الهادئ.

ومع ذلك، تضيف المرأة الشابة:“من حيث البحث والاقتصاد والإبداع، تتمتع سويسرا بكثافة تشبه إلى حد ما كثافة وادي السليكون”. كما أن لديها اثنين من أفضل المعاهد التقنية العليا في العالم. إذن ما الذي يفتقده العباقرة السويسريون الصغار، ذكوراً وإناثاً؟ ربمّا، مجرد عقلية معينة. حيث تتابع قائلة:“عندما نأتي إلى هنا بعد أن نكون قد استكشفنا سويسرا الناطقة بالفرنسية معتقدين ومعتقدات بأننا سنجرب سويسرا الناطقة بالألمانية، فإننا سرعان ما ندرك أن ذلك لا يكفي. وعلينا أن نفكر بما هو أكبر بكثير)).

ولدى الالتقاء بمستثمر.ة أو شريك.ة محتمل.ة، لا يكفي القول بأن المنتج يتمتع بجودة“الصناعة السويسرية”. بل يجب القول بأنها فكرة ستغيّر العالم، وإثبات الإنخراط فيها بنسبة 300%، والاقتناع بها. وتؤكد إيميليا باسكيه بأن مقولة“لديك دقيقتان لإقناع الآخرين” ليست أسطورة.

على طول طريق ساند هيل في وادي السيليكون، يتم استضافة معظم شركات رأس المال الاستثماري (بشكل أكثر أو أقل تكتما). swissinfo

هذه الدولارات التي تتدفق

الأموال تصنع الفارق بلا شكّ. ووفقاً لموقع البيانات المالية“كرانش بيزرابط خارجي” (crunchbase) استقطبت كاليفورنيا استثمارات بقيمة 91,9 مليار دولار في رأس المال المُخاطِر في عام 2022. وفي المقابل، تحدث تقرير رأس المال المخاطر في سويسرارابط خارجي في نفس العام عن استثمارات بقيمة 3,9 مليار.

وفي الولايات المتحدة، لا تأتي هذه الأموال من البنوك التقليدية، ولا من الحكومة. فنحن هنا في البلد الذي شهد ولادة رأس المال المخاطر. وكما أوضحت إيميليا، فإنه“قد نشأت حلقة إيجابية في وادي السليكون. حيث يوجد الكثير من رواد ورائدات الأعمال ممّن حالفهم النجاح وربح الأموال، وانتهوا بإعادة الاستثمار في شركات ناشئة جديدة”.

في هذا السياق، لم تتأثر مديرة“سويس نكس” كثيراً بإفلاس مصرف وادي السليكون، في مارس 2023، وهو البنك المتخصص في تمويل الشركات الناشئة. فبعد التراجع الذي حصل بسبب الجائحة والازدهار الاستثنائي في عام 2022، تعتقد أنَّ ذلك عبارة عن“حادثة مسار عرضية” أكثر من كونها علامة على حدوث تدهور محتمل. لأنه حتى لو كانت المنافسة مع الأماكن التكنولوجية الأخرى، في الولايات المتحدة كما في العالم، حادّة، إلا أنَّ النهضة الجديدة للذكاء الاصطناعي انطلقت هي الأخرى من وادي السليكون.

بالنسبة لإميليا باسكيه، سوف تزدهر تقنيات المناخ في السنوات القادمة“بكل بساطة لأن العالم بحاجة إليها”. swissinfo

“التطوّران الكبيران” القادمان

تراهن مديرة“سويس نكس”، كغيرها من الناس، على الذكاء الاصطناعي ليكون أحد“التطورات المستقبلية الكبيرة”، التي ستجذب المهارات ورؤوس الأموال. ولكن هناك أمر آخر، كما تعتقد، ألا وهو تقنيات المناخ.

وعلى سبيل المثال، استشهدت المديرة بتبرّع، قيمته 1,1 مليار، قدّمه الزوجان المستثمران جون وآن دوير لجامعة ستانفورد التي تعتبر“العقل المدبّر” في وادي السليكون. وسيستخدم هذا التبرّع، الذي يعدّ أكبر مبلغ تلقته الجامعة المرموقة دفعة واحدة، لإنشاء مدرسة جديدة مكرّسة للاستدامة، والتي من المفترض أن تفتتح في خريف عام 2024.

ومن الناحية السياسية، أقرّت إدارة بايدن في عام 2022 قانونا لمكافحة التضخم، يتضمن سلسلة من الإجراءات لصالح تقليل الانبعاثات وتطوير الطاقات المتجددة وتقنيات احتجاز الكربون. وبالنسبة لإميليا باسكيه، فإن الإشارات واضحة. إذ تشرح باقلول:“عندما يكون هناك توافق بين الأموال الخاصة والسياسة العامة والأبحاث، كل ذلك في نظام بيئي مركّز إلى حد ما، يمكن أن تسير الأمور بسرعة كبيرة جداً”. وهي ترى في ذلك“أملاً كبيرًا” للمناخ ومستقبل الإنسانية. بكل بساطة“لأن العالم بحاجة إليها”.

حياة الشاطئ مقابل حياة الشارع

التفاؤل والعمل التطوعي هما نموذجان معروفان في كاليفورنيا. ومنذ وصولها إلى سان فرانسيسكو، استطاعت إيميليا الاستمتاع بالأجواء الخاصة التي تشكل جزءا كبيرا من سحر هذه المدينة.

لقد تبنّت الشابة بسرعة ثقافة“حياة الشاطئ”، كما يقال في كاليفورنيا. وعبّرت عن ذلك قائلة:“في الشارع، قد يقال لك بشكل عفوي 'يعجبني حذاؤك!'. في سويسرا، سيتساءل المرء، رجلا أو إمرأة على الفور 'ولكن ما الذي يريده أو تريده منّي؟'، لكن هنا، الأمر عادي. إنه مفاجئ في البداية، لكنه لطيف للغاية”.

وهناك انطباع آخر مفاجئ أيضاً، ولكنه أقل متعة، في بعض المناطق في مركز المدينة، حيث يبدو الأمر كم لو أنه فيلم لما بعد نهاية العالم. في هذه الشوارع التي تغلق المتاجر فيها الواحد تلو الآخر، يُلازم مدمنو ومدمنات المخدرات الأرصفة، بين صاخبين.ات ومترنحين.ات، أمام الحدائق حيث يلعب الأطفال خلف السياج.

ومنذ حوالي عشر سنوات، خرج“الفينتانيل”، وهو مسكّن اصطناعي أقوى 50 مرة من الهيروين، من المستشفيات والعيادات الطبية لينتشر في الشوارع. وتشير إيميليا باسكيه إلى أن“هذا المخدر المرعب يمكن أن يقتلك في غضون ستّة أشهر”.

مشاهد على مرأى الجميع

في منطقة تندرلوين، بين المتاجر الفاخرة في“يونيون سكوير” ومجمع قاعة بلدية المدينة المهيب، تتكشّف مشاهد على مرأى الجميع عند كل مفترق طرق. كما كان عليه الحال في حديقة“بلاتسبيتز” ومحطة“ليتن”، في زيورخ، في التسعينيات من القرن الماضي.

ويمكن لزيورخ بالتحديد، المدينة التوأم لسان فرانسيسكو، أن تلهم المدينة الغارقة في هذه المشكلة. ففي منتصف أكتوبر عام 2023، أدّت رئيسة البلدية كورين ماوتش، مع وفد من أفراد الشرطة والشؤون الاجتماعية والصحية، زيارة إلى سان فرانسيسكو استغرقت عدة أيامرابط خارج حول موضوع المخدرات.

التوأمة بين زيورخ وسان فرانسيسكو هي أعمق من مجرد تبادل بسيط لخطوط الترام القديمة (هنا في عام 2005). Keystone / Paul Sakuma

وإذا كانت زيورخ قد نجحت في السيطرة على هذه الآفة، فلمَ لا تنجح سان فرانسيسكو؟ من أجل ذلك، يقوم رئيس البلدية الحالي، لندن بريد، بحملة تعد بإنهاء الحرب على المخدرات وإنشاء نظام قائم على التعاطف والعلاج. وبحسب إيميليا باسكيه، فإنه يمكن لهذا النظام أن يشبه“النموذج السويسري الذي يعتمد على الركائز الأربعةرابط خارجي“.

ولكنّ الحقائق على أرض الواقع مختلفة للغاية. إذ تقول مديرة“سويس نكس” إنه:“ليس لدى الولايات المتحدة نظام اجتماعي متطور كما هو الحال في معظم الدول الأوروبية. فهنا تتكفّل الجاليات والجمعيات الخيرية والكنائس بالأمور التي لا تقوم بها الدولة”.

وتتابع شارحة:“يمكن الحصول على وظيفة بسرعة كبيرة، لكن يمكن فقدانها بنفس السرعة أيضا، لينتهي الأمر بك في الشارع. وقد صار المتشرّدون والمتشرّدات مشكلة وطنية. إلا أنَّ كاليفورنيا، بتسامحها وطقسها المعتدل، تجذب أكثر من قدرتها على الاستيعاب. وبحسب إحصاءات عام 2020، تستقبل الولاية ثلث المشردين.ات في البلاد والبالغ عددهم 600 ألف شخص. ويبلغ عدد المشردين والمشرّدات في سان فرانسيسكو وحدها حوالي 8000 ، أي 1% من سكان المدينة”.

كما أن النظرة إلى التهميش وتعاطي المخدرات مختلفة جداً في الولاية. ففي حين نرى هؤلاء الأشخاص في سويسرا كضحايا، يتمّ الاعتقاد في سان فرانسيسكو، بكل بساطة، أن العيش في الشارع خيار شخصي. وإن امتنعت إيميليا باسكيه عن“إصدار حكم بشأن هذه المسألة”، فهي تلاحظ أنه لدى الشعب الأمريكي”مفهوم أقوى بكثير للمسؤولية الفردية”.

تحرير: ساموئيل جابيرغ

ترجمة: ميساء قطيفاني ـ خبية

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي/ أم

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